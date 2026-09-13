Em um duelo de ataque contra defesa, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 na tarde deste domingo, 13, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de um adversário repleto de reservas, o Rubro-Negro dominou as ações, abriu o placar com Lucas Paquetá, cedeu o empate na reta final, mas garantiu o triunfo com um gol salvador de Bruno Henrique aos 44 minutos do segundo tempo.

Ataque contra defesa e brilho de Hugo Souza

O primeiro tempo desenhou um roteiro claro: o Flamengo com a bola e o Corinthians fechado em seu campo defensivo. Com 70% de posse de bola, o time carioca empurrou os paulistas para trás, mas esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro Hugo Souza.

Aos 22 minutos, Pedro desviou cruzamento na pequena área e o arqueiro corintiano salvou no reflexo; no rebote, João Pedro tirou em cima da linha. Pouco depois, aos 30, Hugo voltou a operar um milagre em nova finalização de Pedro na cara do gol, garantindo o zero no placar antes do intervalo.

Nova camisa, velho hábito

A resistência corintiana, no entanto, ruiu logo nos primeiros instantes da etapa final. Aos três minutos, após cobrança de escanteio de Arrascaeta, Hugo Souza tentou afastar, mas a bola sobrou limpa para Lucas Paquetá. Assumindo a camisa 11 após a saída de Everton Cebolinha, o meia soltou uma bomba de canhota para inaugurar o marcador e fazer explodir os mais de 70 mil torcedores presentes no Maracanã.

Susto visitante e o golpe de misericórdia

Precisando sair para o jogo, o Corinthians promoveu uma série de alterações que mudaram a dinâmica da partida. A ousadia deu resultado aos 32 minutos: Kaio César acelerou pela direita, tabelou com Garro e cruzou rasteiro para Gui Negão deixar tudo igual.

O empate parecia um balde de água fria, mas o banco de reservas rubro-negro também fez a diferença. Aos 44 minutos, Freitas, que havia acabado de entrar, cruzou da esquerda e encontrou Bruno Henrique. O atacante subiu no terceiro andar e cabeceou no ângulo, decretando a vitória.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 57 pontos e segue firme na perseguição ao líder do Brasileirão. Já o Corinthians permanece com 32 pontos, estacionado na parte inferior da tabela. Agora, ambas as equipes viram a chave para os compromissos decisivos de meio de semana pelas quartas de final da Copa Libertadores.