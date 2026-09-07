A derrota em casa por 2 a 1 para a Chapecoense, a quarta seguida no Brasileirão 2026, colocou ainda mais pressão sobre o técnico Fernando Diniz e ligou de vez o alerta no Corinthians. Ainda que o foco da equipe esteja nas quartas de final da Libertadores, que tem início na próxima quarta-feira, 9, diante do Estudiantes, na Argentina, a situação na competição nacional já preocupa.

Com o tropeço de domingo, 6, o Corinthians permaneceu com 32 pontos em 26 rodadas, atualmente na 11ª colocação. Já foi ultrapassado pelo rival São Paulo e tem o mesmo número de pontos que o Santos, mas com um jogo a mais.

Abaixo na classificação, Botafogo (31 pontos em 25 jogos), Vitória (29 em 25) e Grêmio (28 em 24) também têm aproveitamento de pontos melhor que o Corinthians. O Mirassol, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 28 pontos em 26 jogos. Está, portanto, a apenas quatro pontos da equipe corintiana.

Brasileiro Série A - 2026 Classificação Classificação # Times PG J V E D GP GC SG % Últimos Jogos 1 Flamengo 54 26 16 6 4 51 21 30 69 % ✓✕✓✓✓ 2 Palmeiras 53 26 15 8 3 45 21 24 68 % −✕✓−− 3 Athletico-PR 45 26 13 6 7 38 28 10 58 % ✓−✓−✕ 4 Fluminense 45 26 12 9 5 40 32 8 58 % −✓✓−✓ 5 Bahia 43 26 11 10 5 40 32 8 55 % −−✓✓✓ 6 Cruzeiro 42 26 12 6 8 38 37 1 54 % ✓✓✓✕✓ 7 Coritiba 37 26 10 7 9 34 35 -1 47 % ✓−✓✓✕ 8 Atlético-MG 36 25 10 6 9 32 30 2 48 % −✓−✓✕ 9 RB Bragantino 35 25 10 5 10 31 28 3 47 % ✕−✓✕✕ 10 São Paulo 33 25 9 6 10 31 28 3 44 % ✕−✕✓✓ 11 Corinthians 32 26 8 8 10 27 27 0 41 % ✓✕✕✕✕ 12 Santos 32 25 8 8 9 37 38 -1 43 % ✕✓−✓✓ 13 Botafogo 31 25 8 7 10 37 40 -3 41 % −✕✕✕− 14 Vitória 29 25 8 5 12 24 37 -13 39 % ✕✕✓✕✕ 15 Grêmio 28 24 7 7 10 27 32 -5 39 % −✓✕✕✓ 16 Mirassol 28 26 7 7 12 29 40 -11 36 % ✕−−✕✓ 17 Vasco 25 25 6 7 12 27 40 -13 33 % −✕✕✓✕ 18 Internacional 25 26 5 10 11 28 34 -6 32 % −−−✕✕ 19 Remo 23 26 5 8 13 30 43 -13 29 % −−✕✕✕ 20 Chapecoense 17 25 3 8 14 27 50 -23 23 % ✕−✓✕✓ Simular os jogos que faltam →

O Corinthians vinha bem no Brasileirão até emendar quatro derrotas seguidas (Cruzeiro, Coritiba, Santos e Chapecoense). Coincidentemente, a última vez que o Timão teve uma sequência tão negativa foi no ano do rebaixamento, em 2007 (Paraná, Botafogo, Palmeiras e Sport, na ocasião, de acordo com o site Meu Timão).

Últimos jogos do Corinthians no Brasileirão

Restam 12 jogos para o fim do Brasileirão 2026 e, com 32 pontos, o Corinthians está a 13 dos 45 pontos, considerados o número “seguro” para evitar um rebaixamento. Precisa, portanto, de 5 vitórias, ou 4 vitórias e um ou mais empates.

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Nas próximas quatro rodadas, o Corinthians faz três jogos fora de casa, a começar pelo Flamengo, líder do campeonato, no próximo domingo, 13. Ambos terão o foco no jogo de volta das quartas da Libertadores.

Nos 12 jogos restantes, há dois clássicos fora de casa (Palmeiras e São Paulo) e confrontos diretos contra clubes ameaçados, como Inter, Vitória, Vasco, Mirassol, Grêmio e Remo.

Flamengo (fora)

Fluminense (casa)

Inter (fora)

Palmeiras (fora)

Vitória (casa)

Vasco (fora)

Mirassol (casa)

São Paulo (fora)

Botafogo (casa)

Atlético-MG (fora)

Grêmio (casa)

Remo (fora)

O que Diniz disse após quarta derrota

O técnico Fernando Diniz pediu desculpas à torcida pela fase negativa do time, na entrevista coletiva na Neo Química Arena. “Peço desculpa em nome dos jogadores, porque temos de entregar a vitória. O torcedor tem dado show aqui, nós temos de entregar mais. Não tem outra coisa a não ser pedir desculpa e arranjar jeito de melhorar. Eu fico constrangido, principal coisa para o torcedor, que merece mais sorriso.”

“Tem que ganhar a próxima partida, não tem muito o que ficar projetando no campeonato. Situação difícil. Quatro derrotas machucam muito, três derrotas em casa. Assumo a principal responsabilidade do time. Até teve desempenho, mas não pode perder quatro jogos seguidos no Brasileiro, três em casa”, complementou o técnico.