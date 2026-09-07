A derrota em casa por 2 a 1 para a Chapecoense, a quarta seguida no Brasileirão 2026, colocou ainda mais pressão sobre o técnico Fernando Diniz e ligou de vez o alerta no Corinthians. Ainda que o foco da equipe esteja nas quartas de final da Libertadores, que tem início na próxima quarta-feira, 9, diante do Estudiantes, na Argentina, a situação na competição nacional já preocupa.
Com o tropeço de domingo, 6, o Corinthians permaneceu com 32 pontos em 26 rodadas, atualmente na 11ª colocação. Já foi ultrapassado pelo rival São Paulo e tem o mesmo número de pontos que o Santos, mas com um jogo a mais.
Abaixo na classificação, Botafogo (31 pontos em 25 jogos), Vitória (29 em 25) e Grêmio (28 em 24) também têm aproveitamento de pontos melhor que o Corinthians. O Mirassol, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 28 pontos em 26 jogos. Está, portanto, a apenas quatro pontos da equipe corintiana.
O Corinthians vinha bem no Brasileirão até emendar quatro derrotas seguidas (Cruzeiro, Coritiba, Santos e Chapecoense). Coincidentemente, a última vez que o Timão teve uma sequência tão negativa foi no ano do rebaixamento, em 2007 (Paraná, Botafogo, Palmeiras e Sport, na ocasião, de acordo com o site Meu Timão).
Últimos jogos do Corinthians no Brasileirão
Restam 12 jogos para o fim do Brasileirão 2026 e, com 32 pontos, o Corinthians está a 13 dos 45 pontos, considerados o número “seguro” para evitar um rebaixamento. Precisa, portanto, de 5 vitórias, ou 4 vitórias e um ou mais empates.
Nas próximas quatro rodadas, o Corinthians faz três jogos fora de casa, a começar pelo Flamengo, líder do campeonato, no próximo domingo, 13. Ambos terão o foco no jogo de volta das quartas da Libertadores.
Nos 12 jogos restantes, há dois clássicos fora de casa (Palmeiras e São Paulo) e confrontos diretos contra clubes ameaçados, como Inter, Vitória, Vasco, Mirassol, Grêmio e Remo.
- Flamengo (fora)
- Fluminense (casa)
- Inter (fora)
- Palmeiras (fora)
- Vitória (casa)
- Vasco (fora)
- Mirassol (casa)
- São Paulo (fora)
- Botafogo (casa)
- Atlético-MG (fora)
- Grêmio (casa)
- Remo (fora)
O que Diniz disse após quarta derrota
O técnico Fernando Diniz pediu desculpas à torcida pela fase negativa do time, na entrevista coletiva na Neo Química Arena. “Peço desculpa em nome dos jogadores, porque temos de entregar a vitória. O torcedor tem dado show aqui, nós temos de entregar mais. Não tem outra coisa a não ser pedir desculpa e arranjar jeito de melhorar. Eu fico constrangido, principal coisa para o torcedor, que merece mais sorriso.”
“Tem que ganhar a próxima partida, não tem muito o que ficar projetando no campeonato. Situação difícil. Quatro derrotas machucam muito, três derrotas em casa. Assumo a principal responsabilidade do time. Até teve desempenho, mas não pode perder quatro jogos seguidos no Brasileiro, três em casa”, complementou o técnico.