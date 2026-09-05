No último domingo, 30, o Corinthians não apenas perdeu o clássico para o Santos, como também viu parte da torcida na Neo Química Arena hostilizar o menino Pedro Mello na arquibancada, após ele receber a camisa do ídolo Neymar. A confusão resultou na criança e os familiares dela escoltados para fora do local.

No entanto, neste sábado, 5, a diretoria do Timão emitiu comunicado no qual informa que seis torcedores envolvidos na ocorrência foram identificados pela Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), por meio de câmeras de monitoramento e imagens de jornalistas.

Com isso, os suspeitos responderão pela acusação de provocação de tumulto e podem ser proibidos de frequentar os jogos do Corinthians pelo período de três anos.

Preventivamente, a gestão alvinegra afirma ter suspendido as contas Fiel Torcedor dos envolvidos — medida válida a partir deste domingo, 6, em jogo contra a Chapecoense, pela 26ª rodada do Brasileirão. A investigação segue em busca de mais torcedores que promoveram as hostilidades.

Na última sexta-feira, 4, Pedro visitou o CT Joaquim Grava para acompanhar o treinamento da equipe corintiana e conhecer os jogadores do elenco.