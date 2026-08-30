Em um clássico tenso e de muita transpiração, o Santos conquistou uma vitória fundamental para suas pretensões no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, 30, o Peixe superou o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena, em duelo válido pela 25ª rodada. O resultado não apenas afasta a equipe da Baixada Santista da temida zona de rebaixamento, mas também aprofunda o momento de instabilidade do rival, que amarga seu terceiro tropeço consecutivo na competição.

Oportunismo define a vantagem santista

Pressionado pela proximidade com o Z-4 e vindo de uma derrota na Copa do Brasil, o Santos adotou uma postura corajosa nos minutos iniciais. A equipe visitante controlou a posse de bola e chegou a balançar as redes aos 23 minutos com Gabriel, mas o lance foi anulado por impedimento. O Corinthians, por sua vez, encontrava dificuldades para furar o bloqueio rival e dependia de lampejos individuais.

O destino da primeira etapa mudou aos 24 minutos, quando Gustavo Henrique saiu lesionado para a entrada de Oliva. Pouco depois, aos 32, a estrela do substituto brilhou. Neymar cobrou falta com veneno no ângulo, o goleiro Hugo Souza espalmou, a bola explodiu na trave e sobrou limpa para Oliva, com o gol vazio, empurrar para o fundo das redes e inaugurar o marcador.

Pressão corintiana e tensão até o apito final

Na volta do intervalo, o cenário se inverteu. O Corinthians se lançou ao ataque em busca do empate, enquanto o clássico se tornava cada vez mais truncado, marcado por faltas duras e cartões amarelos. O técnico Fernando Diniz empilhou atacantes, promovendo as entradas de Pedro Raul e Gui Negão, e a equipe da casa passou a rondar perigosamente a área santista.

O clima esquentou de vez aos 41 minutos da etapa final, quando jogadores e torcida do Corinthians pediram pênalti após um cruzamento de Kaio César desviar no braço de Luan Peres. Após revisão silenciosa do VAR, a arbitragem mandou o jogo seguir. Nos acréscimos, o duelo ganhou contornos dramáticos: Oliva perdeu uma chance clara de matar o jogo aos 48, e, no último lance, aos 52, Gabriel Brazão fez defesa segura em cabeçada de Pedro Raul, garantindo o triunfo alvinegro.

Com a vitória heroica fora de casa, o Santos chega aos 29 pontos e abre um respiro de quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento. Já o Corinthians precisará juntar os cacos para buscar a reabilitação na sequência da Série A.