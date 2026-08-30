Em um confronto direto na parte inferior da tabela, o América-MG fez valer o fator casa e venceu a Ponte Preta por 2 a 0 na tarde deste domingo, 30, no Independência. Pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coelho dominou as ações desde o apito inicial, mas precisou de um segundo tempo letal para furar o bloqueio de uma Macaca esfacelada por desfalques e afundada em uma grave crise financeira.

Amasso americano e susto nos acréscimos

O primeiro tempo foi um monólogo do time mineiro. Chegando a registrar 88% de posse de bola e somando 13 finalizações contra apenas duas do adversário, o América-MG alugou o campo ofensivo. No entanto, a equipe esbarrou na falta de pontaria e em uma atuação inspirada do goleiro Vinícius Ferrari, que fez defesas cruciais, incluindo um milagre em cabeçada de Willian Dubgod aos 15 minutos.

Apesar de passar a maior parte do tempo recuada, a Ponte Preta quase puniu o desperdício dos donos da casa nos acréscimos. Aos 46 minutos, após bola no travessão de Miguel, Juan mandou para as redes. Para alívio da torcida no Horto, o VAR entrou em ação e o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos anulou o lance por um toque no braço de Matheus Souza na origem da jogada.

Substituições cirúrgicas e alívio imediato

A frustração da etapa inicial foi curada em questão de segundos. O técnico do Coelho promoveu as entradas de Rodrigo Piñeiro e Elizari no intervalo, e a resposta foi instantânea. Logo no primeiro minuto da etapa final, Willian Dubgod completou cruzamento na segunda trave e abriu o placar, incendiando o Independência.

O gol desmontou a estratégia defensiva dos paulistas. Aos 13 minutos, o brilho individual de quem veio do banco selou o destino da partida: Rodrigo Piñeiro aplicou um belo drible na entrada da área e bateu colocado no canto, ampliando a vantagem americana com um golaço.

Controle absoluto até o apito final

Com o 2 a 0 no placar, o América-MG manteve o ímpeto em busca de uma goleada. Aos 30 minutos, Ostchega tocou de cabeça e Gustavo Almeida precisou salvar em cima da linha para evitar o terceiro. Perto dos acréscimos, Piñeiro ainda carimbou a trave em mais uma finalização perigosa.

Com o triunfo, o América-MG diminui a diferença para o Londrina para sete pontos na tabela de classificação. Na próxima rodada, o Coelho viaja para enfrentar o CRB. Já a lanterna Ponte Preta buscará a recuperação em casa diante do São Bernardo.