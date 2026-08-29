Neste domingo, 30, América-MG e Ponte Preta jogam no Independência, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada da Série B. No entanto, o clube campineiro não entrará em campo com o elenco principal, em paralisação contra salários atrasados. A Macaca será representata por jogadores da categoria de base, com o objetivo de evitar uma derrota por W.O.

A partida em Minas Gerais também marca a estreia de Gilson Kleina, que já acumula cinco passagens pela Ponte.

Segundo o Globo Esporte, antes de optar pela base, a equipe procurou jogadores emprestados a outros times, os quais optaram por declinar o convite, em solidariedade aos companheiros paralisados desde a última quarta-feira, 26.

A publicação destaca que um possível formação pontepretana para o confronto será: Vinícius; Júlio, Diego Leão, Gustavo Almeida e Matheus Souza; Gustavo Telles, Juan, Caio Vinícius (Ryan Andrade) e Miguel; Nicolas Bla Bla e Thyeven.

A Macaca, que ocupa a lanterna da Série B com 10 pontos, está há 18 jogos sem viória na competição. O último W.O. em uma divisão de Brasileirão aconteceu em 2020, quando o São Caetano não foi a campo contra o Marcílio Dias. Na segundona, ocorreu em 2019, quando o Figueirense se ausentou contra o Cuiabá.