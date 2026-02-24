A Associação Nacional das Torcidas Organizadas (Anatorg) vai enviar um documento pedindo o fim de torcida única nos jogos envolvendo São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Ponte Preta e Guarani. Segundo apuração da Folha de S. Paulo, a proposta envolve uma retomada gradual das torcidas e uma partida teste com visitantes rivais.

O documento será enviado à Polícia Militar, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e à Federação Paulista de Futebol. Nesta segunda-feira, 23, o texto foi entregue à (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), da Polícia Civil.

O jogo-teste contaria com 10% do estádio disponível para os visitantes. Nessa fase inicial, ainda não haverá a divisão “meio a meio” dos estádios. A venda de ingressos seria rastreável e controlada, de forma a priorizar torcedores associados ao clube e membros das organizadas identificados previamente. O deslocamento dos torcedores até o estádio seria feito de um ponto de encontro planejado e escoltado pela Polícia de Choque.

O advogado Renan Bohus Costa, que elaborou o documento da entidade, destacou que o fim da torcida única representa uma atualização das políticas públicas, em um cenário que seria diferente do passado: “Hoje, com sistemas de reconhecimento facial, videomonitoramento inteligente e integração de dados, é possível identificar e punir quem comete ilícitos sem penalizar coletivamente milhares de torcedores”.

Quando foi o último clássico com duas torcidas em São Paulo?

A última partida de um clássico no Estado de São Paulo com torcida visitante foi em 2016, em um Palmeiras 1 x 0 Corinthians, no Pacaembu, quando vários torcedores entraram em confronto antes e depois da partida.

Depois daqueles episódios, todos os jogos entre os grandes da capital, o Santos e a dupla de Campinas, tiveram torcida única.