Ponte Preta e América Mineiro são as duas piores eqipes da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O time de Campinas é o lanterna com 10 pontos, já o de Belo Horizonte é a vice-lanterna, com 11 pontos. As campanhas de baixo aproveitamento deixam ambos com chances altíssimas de rebaixamento para a terceira divisão.

As brigas na segunda divisão, porém, estão por toda a classificação, do rebaixamento às lutas por acesso direto e classificação para o playoff de acesso. A partir de 2026, a competição premiará o líder e o vice-líder com a passagem direta para o Brasileirão Série A, enquanto os colocados entre a 3ª e 6ª posição vão para uma nova fase.

Nessa etapa de playoff, o 3º colocado enfrenta o 6º, e o 4º encara o 5º. Ambas as partidas serão disputadas em jogo de ida e volta, com o segundo confronto com mando de quem terminar a fase principal com melhor campanha.

AS BRIGAS DA SÉRIE B

Título e acesso direto

A 16 rodadas do fim da fase principal, quem lidera a classificação é o Criciúma, com 43 pontos. O time comandado por Eduardo Baptista tem seis de vantagem para o terceiro colocado, o Vila Nova, com 37 pontos. O Juventude, vice-líder, tem 39 pontos e está na zona de acesso direto.

Além do Vila, que está na terceira posição, outras equipes sonham com o ascenso sem ter que passar por uma nova fase. São eles Fortaleza (36 pontos), Operário-PR (35), Sport (35), Novorizontino (34) e Athletic (34). Outros times ainda podem chegar, dependendo de uma grande sequência na reta final.

Vaga no playoff

Nova “zona” da Série B, esse espaço entre o 3º e o 6º deve render emoção até o fim. No momento, é ocupado por Vila Nova, Fortaleza, Operário e Sport. Acima, Criciúma e Juventude brigam pela “fuga” da necessidade de jogos a mais.

Abaixo, todavia, outros times sonham com uma arrancada. Entre o 6º lugar (Sport) e o 15º (Náutico), a distância é de oito pontos. Nesse meio, estão Novorizontino, Athletic, CRB, Goiás, Atlético Goianiense, São Bernardo, Botafogo-SP e Cuiabá.

Rebaixamento

Por outro lado, nem todos esses podem ter o luxo da queda de rendimento, tendo em vista a luta contra a queda para a Série C. O Avaí, 17º da tabela, tem 23 pontos, e Londrina, 18º, tem 2o. O Ceará, 16º, tem 25, e está a uma sequência de vitórias de times como Náutico, Cuiabá, Botafogo-SP e São Bernardo.

Em situação delicada, a Ponte Preta tem apenas 10 pontos e 99,6% de chance de rebaixamento, segundo a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O América tem 11, com chance de 99% de descenso.

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