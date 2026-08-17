Após o apito final no Barradão, onde o Vitória bateu o Botafogo por 1 a 0, pela 23ª rodada do Brasileirão, Arthur Cabral acabou expulso por conta da aplicação da regra conhecida como ‘Protocolo Vini Jr‘. Isso porque, durante discussão acalorado com o técnico Jair Ventura o atacante levou a mão à boca.
A medida faz parte das regras implementadas após a Copa do Mundo e prevê que jogadores que cobrirem intencionalmente a boca durante discussões com adversários ou arbitragem poderão ser expulsos.
A confusão entre as partes teve início nos acréscimos da etapa final, quando o botafoguense Santi Rodríguez exagerou na força de um lateral e mandou a bola para fora. O técnico do Vitória fingiu então tentar alcançá-la com a cabeça.
Cabral repudiou a brincadeira e levou a discussão adiante após o apito final. No entanto, ao cobrar Jair Ventura, fez o gesto passível de punição. Após o cartão vermelho, o jogador foi para o vestiário ainda mais bronqueado.