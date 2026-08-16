O Vitória reencontrou o caminho dos triunfos no Campeonato Brasileiro. Na noite deste doming0, 16, o Leão da Barra superou o Botafogo por 1 a 0 no estádio Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 23ª rodada da competição. Com um gol de pênalti marcado por Matheuzinho no primeiro tempo e uma atuação inspirada do goleiro Lucas Arcanjo, a equipe baiana encerrou uma sequência incômoda de quatro jogos sem vencer e respirou na luta contra a zona de rebaixamento.

Pênalti define vantagem em primeiro tempo agitado

A partida começou com as duas equipes demonstrando muita vontade, mas pouca inspiração técnica nos minutos iniciais. O Botafogo foi o primeiro a assustar de verdade aos 14 minutos, quando Arthur Cabral, expulso após o jogo devido ao “Protocolo Vini Jr“, subiu bonito de cabeça e obrigou Lucas Arcanjo a voar no ângulo para fazer uma defesa espetacular.

Aos poucos, o Vitória equilibrou as ações e encontrou o caminho do gol. Aos 23 minutos, Erick fez boa jogada individual na área carioca e foi derrubado por Huguinho. Na cobrança da penalidade máxima, Matheuzinho bateu com categoria no canto esquerdo alto, sem chances para o goleiro Warleson.

O Leão chegou a balançar as redes novamente logo em seguida, com o próprio Matheuzinho mergulhando de cabeça, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento.

Pressão carioca esbarra em paredão rubro-negro

Na etapa complementar, o cenário se desenhou com o Botafogo buscando o ataque para igualar o marcador e o Vitória explorando os espaços deixados em contragolpes. Os donos da casa quase ampliaram quando Renê finalizou com o gol vazio após rebatida de Warleson, mas Vitinho salvou em cima da linha, evitando o segundo tento baiano.

Com o passar do tempo e a forte chuva que caiu em Salvador, o gramado ficou pesado e o jogo mais truncado. O Glorioso se lançou inteiro ao ataque nos minutos finais, criando um clima de tensão no Barradão. Aos 39 minutos, Júnior Santos mergulhou de cabeça e Lucas Arcanjo, no puro reflexo, espalmou para escanteio, garantindo o resultado. Nos acréscimos, a experiência de Marinho foi fundamental para prender a bola no campo ofensivo e confirmar o triunfo.

Com o resultado positivo, o Vitória conquista pontos fundamentais para se afastar da zona da degola e ganha moral para a sequência da Série A. Já o Botafogo, que buscava se aproximar do G-4, sofre um revés fora de casa e precisará buscar a recuperação nos próximos compromissos do campeonato.