O Brasileirão retirou de todas as suas redes sociais, nesta quinta-feira, 1, menções à marca Betano, casa de apostas dona do naming rights da competição. A mudança ocorre após a Medida Provisória da proibição das bets no Brasil, anunciada na última sexta.

A competição, que antes tinha o nome de “Brasileirão Betano”, trocou a logo e o nome para uma versão sem o nome da casa de apostas. Outra mudança foi na bio, do X e Instagram do torneio. “O Brasileirão agora é Brasileirão Betano!” passou a ser “Perfil oficial do Brasileirão Série A, o campeonato mais disputado do mundo!”.

Com a proibição das bets, as publicidades relacionadas a essas marcas precisam ser retiradas até o dia 5 de outubro. Os clubes brasileiros também vem aos poucos “escondendo” ou deixando de divulgar as casas de aposta.

Os apostadores terão até 5 de outubro para retirar voluntariamente o dinheiro disponível nas plataformas de bets. Se não for possível, os bancos que trabalham paras as bets deverão ficar encarregados da devolução entre 9 e 14 de outubro.