Após a Medida Provisória (MP) publicada pelo Governo Federal na última sexta-feira, 25, as casas de aposta estão proibidas de operar no país. Os clubes que possuem patrocínio de bet, tem de retirar as marcas de suas propriedades até o dia 5 de outubro, e algumas equipes já começaram a se movimentar.

Segundo o Estadão, o Flamengo retirou a marca da Betano de postagens divulgadas em suas redes sociais. Nas publicações mais recentes, o patrocínio da casa de aposta não aparece na parte frontal da camisa do clube. Mesmo assim, o Rubro-Negro contesta a MP no Supremo Tribunal Federal. Bap, presidente do Fla, chegou a afirmar que a instituição teria prejuízo de R$ 430 milhões com a proibição das bets.

O Botafogo também “escondeu” a marca da VBET em suas publicações nas redes. Os atletas aparecem com o uniforme sem a exposição da bet.

O Grêmio vive uma situação delicada, após anunciar um acordo com o patrocínio máster com a Pitaco, dois dias antes da proibição. O clube informou que espera os desdobramentos do tema antes de definir os próximos passos, mas não vem exibindo a marca nos materias divulgados.

O Santos se pronunciou em relação à proibição e suspendeu a exposição da Novibet. No clássico contra o São Paulo, na próxima sexta, 2, a equipe utilizará o uniforme sem a marca estampada.

Na Série A do Campeonato Brasileiro, 14 dos 20 clubes têm empresas do segmento como patrocinadores máster: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Santos, Vitória, Remo, Chapecoense e Grêmio.