O Santos provou o valor de sua eficiência ofensiva na noite deste sábado, 19. Em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe superou o Remo por 2 a 1 no Mangueirão, em Belém. Após um confronto truncado e de poucas chances claras durante a maior parte do tempo, a qualidade individual de Rony e Gabriel Barbosa fez a diferença nos minutos finais, garantindo mais um triunfo paulista e frustrando a estreia do técnico Thiago Carpini no comando da equipe paraense.

Tensão, faltas e pouca inspiração

O primeiro tempo refletiu a situação das equipes na tabela. O Remo, pressionado pela zona de rebaixamento e empurrado pela torcida, tentou tomar as rédeas da partida, mas esbarrou na falta de criatividade no último terço do campo. O jogo foi marcado por muitas faltas, disputas físicas e paralisações no meio de campo. As melhores oportunidades vieram em chutes de fora da área.

Vitor Bueno e Marcelinho obrigaram o goleiro santista Diógenes a fazer boas intervenções, enquanto do outro lado, Marcelo Rangel precisou se esticar para espalmar um chute forte de Christian Oliva. O Peixe, desfalcado de peças importantes, apostava em uma postura defensiva, aguardando o erro adversário.

Reta final eletrizante e brilho da dupla santista

O cenário de lentidão se arrastou por grande parte da etapa complementar. No entanto, os 15 minutos finais reservaram toda a emoção que faltou ao longo do duelo. Aos 34 minutos, a qualidade do ataque visitante apareceu: Gabriel Barbosa e Rony tabelaram com categoria dentro da área, e Rony finalizou no cantinho esquerdo de Marcelo Rangel para abrir o placar.

A resposta do Leão Azul foi imediata. Apenas três minutos depois, Yago Pikachu bateu cruzado e o zagueiro Marllon, posicionado como centroavante na pequena área, empurrou para as redes, incendiando o Mangueirão. Contudo, a alegria local durou pouco. Aos 41 minutos, após cobrança de escanteio de Gabriel Bontempo e disputa pelo alto de Lucas Veríssimo, a bola sobrou limpa para Gabriel Barbosa, que não perdoou e marcou o segundo do Santos, jogando um balde de água fria nos mandantes.

Desespero paraense e expulsão no acréscimo

Nos acréscimos, o desespero tomou conta do Remo. Aos 46 minutos, uma falta dura de Luan Peres em Gabriel Poveda gerou um princípio de confusão. Poveda, que havia entrado na reta final, recebeu cartão amarelo, continuou reclamando acintosamente com a arbitragem e acabou recebendo o segundo amarelo, sendo expulso. A atitude deixou o time da casa com um a menos no momento em que mais precisava buscar o empate, facilitando a tarefa do Santos de apenas administrar a posse de bola até o apito final.

Com o resultado, o Santos engata sua quarta vitória consecutiva no Brasileirão, mantendo o embalo na competição e somando pontos cruciais na parte de cima da tabela. Já o Remo amarga sua quinta derrota seguida, permanece estacionado na 19ª colocação com 23 pontos e vê a luta contra o rebaixamento se tornar cada vez mais dramática.