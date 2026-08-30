Neste sábado, 29, Gustavo Santana não apenas substituiu Calleri na vitória do São Paulo contra o Bragantino, como também balançou as redes pela primeira na equipe principal — a qual chegou após boas atuações em jogos-treino.
Quem é Gustavo Santana
Gustavo Domingos Santana, 20, nasceu em Santos, onde inciou a carreira no Peixe. Por lá, ficou até o sub-17 para, em seguida, ser transferido para o sub-20 do EC São Bernardo. No entanto, após boas atuações, subiu para o profissional.
Pelo clube do ABC, jogou a Copinha e o Paulistão da Série A3, com atuações que o levaram ao Cuiabá, para atuar no sub-20 e na equipe B.
Em março de 2025, Gustavo Santana foi emprestado ao sub-20 do São Paulo. Sete meses depois, o clube comprou 80% dos direitos econômicos do atleta.
Em 2026, após perder a final da Copinha para o Cruzeiro como titular, o atacante foi integrado ao time principal do Tricolor a partir de julho. A estreia no profissional ocorreu contra o Grêmio, na derrota por 2 a 1 na Arena do Grêmio.