Robinho Jr., prodígio do Santos, será emprestado por uma temporada para o Genoa, que terá opção de compra de 8 milhões de euros (R$ 48 milhões) ao final do acordo. Segundo o Globo Esporte, a apresentação do atacante de 18 anos deve acontecer na próxima semana.

Caso a venda se concretize após o período de empréstimo, o Peixe ficaria com 10% do valor acertado.

A carreira de Robinho Jr.

Ainda no início da jornada futebolística, o filho do ex-jogador Robinho se destacou na base santista, sendo artilheiro do Campeonato Paulista sub-17, em 2024, com nove gols. A partir daí, assinou o primeiro contrato profissional, com multa milionária.

Em 2025, aos 17 anos, foi promovido ao elenco principal da equipe paulista. No entanto, teve pouca sequência de jogos .

Recentemente, chegou a ganhar oportunidades na reta final de jogos importantes, mas acabou perdendo espaço.

A ida para a Europa é uma oportunidade de Robinho Jr. maturar o futebol e ganhar maior minutagem em campo.