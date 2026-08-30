O alívio finalmente chegou para o torcedor são-paulino. Na noite deste sábado, 29, o São Paulo derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no Morumbis, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Com uma atuação eficiente no primeiro tempo, o Tricolor construiu o placar que garantiu o fim de um incômodo jejum de dez partidas sem vitórias na competição, freando a tentativa do Massa Bruta de se aproximar dos líderes.
Alívio imediato e vantagem no placar
Pressionado pela sequência negativa que durava desde o final de abril, o São Paulo começou o jogo tentando se impor em casa, enquanto o Bragantino marcava alto. A recompensa tricolor veio aos 11 minutos, quando o VAR chamou o árbitro Anderson Daronco para revisar uma falta de Pedro Henrique sobre Luciano dentro da área. Pênalti marcado e convertido pelo próprio Luciano aos 14 minutos, batendo no canto esquerdo de Tiago Volpi para abrir o marcador.
O Bragantino tentou responder rapidamente e chegou a assustar com uma bomba de Lucas Barbosa por cima do gol, mas o São Paulo soube absorver a posse de bola adversária e apostar nos contra-ataques. Já nos acréscimos da primeira etapa, aos 49 minutos, a eficiência mandante voltou a aparecer. Após cobrança de escanteio de Iago e desvio na zaga, a bola sobrou limpa para Gustavo Santana, o substituto de Calleri, que girou rápido e mandou para as redes, ampliando a vantagem antes do intervalo.
Controle tricolor e tensão nos minutos finais
Na volta para o segundo tempo, o técnico Vagner Mancini promoveu alterações no Bragantino, lançando a equipe ao ataque em busca do prejuízo. O São Paulo, no entanto, encontrou muitos espaços e quase marcou o terceiro logo aos 9 minutos, quando Iago cabeceou com perigo e obrigou Tiago Volpi a fazer uma grande defesa.
Com o passar do tempo, o ritmo da partida caiu. Os donos da casa administravam o resultado e se fechavam bem na defesa, enquanto os visitantes tinham dificuldades para criar chances reais. Porém, a tranquilidade deu lugar à tensão nos instantes finais. Aos 44 minutos, Mosquera cruzou rasteiro da esquerda e Fernando completou para o gol na pequena área. O lance chegou a ser anulado por impedimento no campo, mas, após revisão do VAR, o gol foi validado aos 46 minutos.
Apesar da pressão final do Red Bull Bragantino nos oito minutos de acréscimos, o São Paulo conseguiu se segurar e garantir os três pontos. Com o resultado, a equipe da capital respira na tabela e ganha moral para a sequência da temporada, deixando para trás a longa seca. Já o Massa Bruta perde a chance de engatar o segundo triunfo consecutivo e desperdiça a oportunidade de colar no pelotão de frente do Brasileirão.