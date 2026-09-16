O Remo anunciou a contratação de Thiago Carpini, nesta quarta-feira, 16, como o novo treinador da equipe para o restante do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense agiu rapidamente para trazer um novo comandante, após a demissão de Léo Condé, na madrugada da última terça.

O treinador campeão da Supercopa do Brasil 2024, com o São Paulo, e do Campeonato Cearense, com o Fortaleza, assume a equipe com a missão de salvar o Remo do rebaixamento. O clube ocupa atualmente a 19ª rodada do Brasileirão.

Carpini estava sem clube desde que foi demiido pelo Fortaleza, em julho deste ano.

Retrospecto e números da carreira de Carpini

Thiago Carpini começou a sua carreira treinando equipes do interior de São Paulo. O técnico passou por Guarani, Osasco Sporting, Inter de Limeira, Santo André e Ferroviária antes de chegar ao Água Santa, quando se destacou e ganhou mais notoriedade no fuebol brasileiro.

O treinador comandou a campanha vice-campeã do clube de Diadema, que eliminou o São Paulo e o Red Bull Bragantino ao longo do mata-mata. A terminou derrotada pelo Palmeiras na final, vencendo a ida por 2 a 1 e perdendo a vola por 4 a 0.

Em 2023, Carpini assumiu o Juventude, na Série B e conquistou o acesso com a equipe gaúcha. No começo de 2024, o treinador dirigiu o São Paulo e conquistou a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, mas foi demiido após uma sequência negativa.

Depois do Tricolor Paulista, Carpini trabalhou no Vitória, entre maio de 2024 e julho de 2025, voltou ao Juventude, no fim de 2025, e comandou o Fortaleza, onde conquisotu o Campeonato Cearense de 2026.

Guarani

43J

16V

9 E

18D

Osasco Sporting

4J

1E

3D

Inter de Limeira

13J

6V

7D

Santo André

13J

3V

6E

4D

Ferroviária

6J

1V

2E

3D

Água Santa

16J

10V

2E

4D

Juventude (duas passagens)

54J

23V

17E

14D

São Paulo

18J

8V

4E

6D

Vitória

73J

28V

21E

24D

Foraleza

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