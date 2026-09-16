O Remo anunciou a contratação de Thiago Carpini, nesta quarta-feira, 16, como o novo treinador da equipe para o restante do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense agiu rapidamente para trazer um novo comandante, após a demissão de Léo Condé, na madrugada da última terça.
O treinador campeão da Supercopa do Brasil 2024, com o São Paulo, e do Campeonato Cearense, com o Fortaleza, assume a equipe com a missão de salvar o Remo do rebaixamento. O clube ocupa atualmente a 19ª rodada do Brasileirão.
Carpini estava sem clube desde que foi demiido pelo Fortaleza, em julho deste ano.
Retrospecto e números da carreira de Carpini
Thiago Carpini começou a sua carreira treinando equipes do interior de São Paulo. O técnico passou por Guarani, Osasco Sporting, Inter de Limeira, Santo André e Ferroviária antes de chegar ao Água Santa, quando se destacou e ganhou mais notoriedade no fuebol brasileiro.
O treinador comandou a campanha vice-campeã do clube de Diadema, que eliminou o São Paulo e o Red Bull Bragantino ao longo do mata-mata. A terminou derrotada pelo Palmeiras na final, vencendo a ida por 2 a 1 e perdendo a vola por 4 a 0.
Em 2023, Carpini assumiu o Juventude, na Série B e conquistou o acesso com a equipe gaúcha. No começo de 2024, o treinador dirigiu o São Paulo e conquistou a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, mas foi demiido após uma sequência negativa.
Depois do Tricolor Paulista, Carpini trabalhou no Vitória, entre maio de 2024 e julho de 2025, voltou ao Juventude, no fim de 2025, e comandou o Fortaleza, onde conquisotu o Campeonato Cearense de 2026.
Guarani
- 43J
- 16V
- 9 E
- 18D
Osasco Sporting
- 4J
- 1E
- 3D
Inter de Limeira
- 13J
- 6V
- 7D
Santo André
- 13J
- 3V
- 6E
- 4D
Ferroviária
- 6J
- 1V
- 2E
- 3D
Água Santa
- 16J
- 10V
- 2E
- 4D
Juventude (duas passagens)
- 54J
- 23V
- 17E
- 14D
São Paulo
- 18J
- 8V
- 4E
- 6D
Vitória
- 73J
- 28V
- 21E
- 24D
Foraleza
- 41J
- 23V
- 10E
- 8D