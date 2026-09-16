O Remo anunciou a contratação de Thiago Carpini, nesta quarta-feira, 16, como o novo treinador da equipe para o restante do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense agiu rapidamente para trazer um novo comandante, após a demissão de Léo Condé, na madrugada da última terça. 

O treinador campeão da Supercopa do Brasil 2024, com o São Paulo, e do Campeonato Cearense, com o Fortaleza, assume a equipe com a missão de salvar o Remo do rebaixamento. O clube ocupa atualmente a 19ª rodada do Brasileirão.

Carpini estava sem clube desde que foi demiido pelo Fortaleza, em julho deste ano.

Retrospecto e números da carreira de Carpini

Thiago Carpini começou a sua carreira treinando equipes do interior de São Paulo. O técnico passou por Guarani, Osasco Sporting, Inter de Limeira, Santo André e Ferroviária antes de chegar ao Água Santa, quando se destacou e ganhou mais notoriedade no fuebol brasileiro.

O treinador comandou a campanha vice-campeã do clube de Diadema, que eliminou o São Paulo e o Red Bull Bragantino ao longo do mata-mata. A terminou derrotada pelo Palmeiras na final, vencendo a ida por 2 a 1 e perdendo a vola por 4 a 0.

Em 2023, Carpini assumiu o Juventude, na Série B e conquistou o acesso com a equipe gaúcha. No começo de 2024, o treinador dirigiu o São Paulo e conquistou a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, mas foi demiido após uma sequência negativa.

Depois do Tricolor Paulista, Carpini trabalhou no Vitória, entre maio de 2024 e julho de 2025, voltou ao Juventude, no fim de 2025, e comandou o Fortaleza, onde conquisotu o Campeonato Cearense de 2026.

Guarani

  • 43J
  • 16V
  • 9 E
  • 18D

Osasco Sporting

  • 4J
  • 1E
  • 3D

Inter de Limeira

  • 13J
  • 6V
  • 7D

Santo André

  • 13J
  • 3V
  • 6E
  • 4D

Ferroviária

  • 6J
  • 1V
  • 2E
  • 3D

Água Santa

  • 16J
  • 10V
  • 2E
  • 4D

Juventude (duas passagens)

  • 54J
  • 23V
  • 17E
  • 14D

São Paulo

  • 18J
  • 8V
  • 4E
  • 6D

Vitória

  • 73J
  • 28V
  • 21E
  • 24D

Foraleza

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