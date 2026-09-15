O Remo anunciou a saída do treinador Léo Condé em comunicado divulgado na madrugada desta terça-feira, 15. O treinador não resistiu no cargo após a derrota para o Bahia, pela 27ª rodada do Brasileirão, e a sequência de sete jogos sem vitória.

Segundo o clube paraense, a decisão para a saída do técnico foi em “comum acordo”. Também deixam a equipe os auxiliares Felipe Surian e Renato Negrão, além do preparador físico, Diego Kami Mura.

Léo Condé estava no Remo desde a saída de Juan Carlos Osório, em março, e comandou a equipe em em 30 jogos, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas. O treinador deixa o Leão Azul na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro.

O técnico de 48 anos se tornou o 17º demitido nesta edição do Brasileirão. O último havia sido Luís Castro, ex-Grêmio, que teve a sua saída anunciada no último domingo, 13.

Os técnicos demitidos do Brasileirão 2026

Léo Condé, Remo (27ª rodada); Luis Castro, Grêmio (27ª rodada); Franclim Carvalho, Botafogo (23ª rodada); Luis Zubeldía, Fluminense (19ª rodada); Renato Gaúcho, Vasco (pausa da Copa do Mundo); Fábio Matias, Chapecoense (17ª rodada); Roger Machado, São Paulo (15ª rodada); Dorival Júnior, Corinthians (10ª rodada); Gilmar Dal Pozzo, Chapecoense (9ª rodada); Martín Anselmi, Botafogo (8ª rodada); Juan Pablo Vojvoda, Santos (7ª rodada); Tite, Cruzeiro (6ª rodada); Hernán Crespo, São Paulo (4ª rodada); Filipe Luís, Flamengo (4ª rodada); Juan Carlos Osorio, Remo (4ª rodada); Fernando Diniz, Vasco (3ª rodada); Jorge Sampaoli, Atlético-MG (3ª rodada).

Comunicado oficial do Remo

O Clube do Remo informa que Léo Condé não é mais treinador da equipe azulina. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes durante a viagem de volta para Belém, após a partida contra o Bahia em Salvador. Com ele, também deixam o Remo os auxiliares Felipe Surian e Renato Negrão, além do preparador físico, Diego Kami Mura.

Léo Condé chegou ao Remo em março de 2026 e comandou a equipe em 30 partidas com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas.

O Remo agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua passagem pelo Clube e deseja sucesso na continuidade de sua carreira.