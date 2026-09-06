O Flamengo precisou de muita insistência para furar o bloqueio do Remo na tarde deste domingo, 6. Em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada sob forte chuva no Mangueirão, em Belém, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0. O gol solitário de Samuel Lino coroou a pressão carioca, que esbarrou durante grande parte do confronto em uma atuação inspirada do goleiro Marcelo Rangel. O resultado mantém os visitantes na caça à liderança, enquanto os donos da casa se complicam ainda mais na luta contra o rebaixamento.

Paredão azul e pressão rubro-negra

O roteiro da primeira etapa foi desenhado desde o apito inicial: o Flamengo assumiu o controle da posse de bola, enquanto o Remo, empurrado por sua torcida, montou uma retranca sólida e buscou os contra-ataques. A equipe carioca rondava a área, mas encontrava dificuldade para infiltrar.

A melhor chance rubro-negra antes do intervalo ocorreu aos 29 minutos, quando Samuel Lino finalizou rasteiro e exigiu a primeira grande intervenção de Marcelo Rangel. Apesar da postura defensiva, o Leão Azul quase surpreendeu nos acréscimos. Aos 45, Gabriel Taliari cabeceou com perigo após cruzamento de Marcelinho, obrigando Rossi a fazer excelente defesa para manter o placar zerado.

Milagres não evitam o castigo

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo intensificou o ritmo e transformou o jogo em um duelo particular contra Marcelo Rangel. Logo aos quatro minutos, Samuel Lino carimbou a trave direita. Na sequência, o goleiro remista operou dois verdadeiros milagres em finalizações à queima-roupa de Pedro, aos 5 e aos 11 minutos, levando a torcida local ao delírio.

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No entanto, a resistência paraense foi quebrada aos 19 minutos. Arrascaeta encontrou um belo passe para Samuel Lino na área pela esquerda. O atacante bateu de bico, no canto esquerdo de Rangel, inaugurando o marcador para o Mengão.

Desespero no barro e controle carioca

Com a desvantagem no placar e a chuva castigando o gramado do Mangueirão, que passou a acumular poças, o Remo foi obrigado a sair para o jogo. O técnico Léo Condé promoveu alterações, lançando nomes como Alef Manga para tentar o empate na base do abafa.

O Flamengo, por sua vez, diminuiu o ritmo, passou a administrar a posse de bola no meio de campo e apostou na solidez defensiva. Apesar da pressão final e do esforço dos mandantes nos minutos de acréscimo, a defesa rubro-negra suportou as investidas aéreas e garantiu o triunfo magro, mas fundamental.

Com o apito final, o Flamengo engata sua terceira vitória consecutiva no Brasileirão, chegando aos 54 pontos e mantendo a perseguição implacável ao líder Palmeiras. Já o Remo amarga seu oitavo jogo oficial sem vitória, estaciona nos 23 pontos na 19ª colocação e vê a pressão aumentar na luta desesperada para escapar da zona de rebaixamento.