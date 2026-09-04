A declaração de amor de Gabriel Barbosa pelo Flamengo e suas falas sobre a probabilidade de retornar ao Cruzeiro não pegaram bem nos bastidores do Santos. Nesta sexta-feira, 4, Gabigol se pronunciou em um vídeo publicado pelo clube paulista, no qual pede desculpas e diz que suas falas foram tiradas de contexto.

“A gente sabe o que aconteceu nesses dias. Em nenhum momento a minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário. Todo mundo sabe que é meu time do coração, que eu amo tanto. É minha terceira passagem. Todo mundo sabe o quanto sou feliz aqui. Foram cortadas algumas coisas e saiu um pouco do contexto”, afirmou Gabigol sobre a entrevista concedida à Clear TV.

Emprestado pelo Cruzeiro ao Santos, Gabigol retificou sua fala sobre “ter de voltar” ao clube mineiro. “Claro que eu respeito o Cruzeiro, tenho mais dois anos de contrato, estou aqui por empréstimo. É por isso que eu quis dizer que eu tinha que voltar para lá. Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade, pela torcida e pelos meu companheiros também, é claro.”

Gabigol, que na entrevista revelou seu desejo de um dia retornar ao Flamengo, disse estar plenamente satisfeito no clube que o revelou. “Estou muito feliz por esse momento nosso. Temos um jogo muito importante domingo, e também temos uma possibilidade de ser campeão na Sul-Americana e contamos com vocês, tá bom? Se alguém se sentiu desrespeitado ou ofendido, não foi a minha intenção. Se vocês virem a entrevista completa, vocês vão ver totalmente ao contrário. É um grande orgulho estar no Santos, sou santista e quero ficar aqui muito tempo”, afirmou Gabigol.

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O que Gabigol havia dito sobre Flamengo e Cruzeiro

Na entrevista ao influenciador Fui Clear, o jogador de 30 anos revelou o desejo de um dia retornar ao Flamengo, pelo qual conquistou duas Libertadores, entre outros títulos.m

“Cara, é difícil, né? O futebol é muito louco, não sei como vai ser. Mas eu tenho vontade, sim. Tenho vontade, sim. O Flamengo é um time que mexe comigo. É muito tempo também, muita história, os jogadores… Foram quantos anos? Seis. É muita coisa, muitos títulos, a torcida. É muito tempo. Joguei mais lá do que aqui, por exemplo. Então é difícil para mim jogar contra, não me sinto à vontade.”

Na mesma entrevista, falou sobre seu contrato com o Cruzeiro.”Por enquanto, eu tenho que voltar para lá. Tem tempo ainda para resolver isso. Ficar aqui é muito difícil por questões financeiras do clube. Eu ainda acho que as coisas podem dar certo no Cruzeiro.”