O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 2 a 1, nesta terça-feira, 1º, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Assim, o Galo se classificou para as semifinais, tendo em vista o empate na ida, no Mineirão.

O resultado ainda coloca o Alvinegro na liderança do retrospecto do clássico em mata-matas nesta década. Agora, o lado atleticano se deu melhor em três eliminatórias ou finais, enquanto a Raposa foi feliz em duas ocasiões.

O Atlético venceu duas finais de Campeonato Mineiro (2022 e 2024) e a atual quarta de final da Copa do Brasil. Já o Cruzeiro avançou nas quartas da competição nacional de 2025 e conquistou o estadual de 2026.

Já em toda história, porém, considerando finais de campeonato e confrontos eliminatórios, a equipe celeste acumula 25 classificações ou títulos conquistados sobre o rival, contra 21 do Atlético.

Retrospecto de Atlético x Cruzeiro em mata-matas na década

Atlético 3×2 Cruzeiro

2022 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2024 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2025 – Cruzeiro elimina o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil

2026 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2026 – Atlético elimina o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil

Retrospecto de Atlético x Cruzeiro em mata-matas na história

Cruzeiro 25 x 21 Atlético

1940 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro (jogo extra)

1954 – Atlético vence o Cruzeiro na final do 1º turno do Campeonato Mineiro

1954 – Cruzeiro vence o Atlético na final do 2º turno do Campeonato Mineiro

1954 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

1956 – Atlético vence o Cruzeiro na final do 1º turno do Campeonato Mineiro (jogo extra)

1956 – Cruzeiro venceu o Atlético na final do Campeonato Mineiro (dividido)

1956 – Atlético venceu o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro (dividido)

1962 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro (jogo extra)

1967 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro (jogo extra)

1972 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

1976 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

1977 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

1979 – Atlético vence o Cruzeiro na final do 1º Turno do Campeonato Mineiro

1983 – Atlético vence o Cruzeiro na decisão do ponto-extra p/ octogonal do Mineiro

1984 – Cruzeiro vence o Atlético na final do 2º turno do Campeonato Mineiro

1985 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

1986 – Atlético elimina o Cruzeiro nas quartas-de-finais do Campeonato Brasileiro

1987 – Atlético vence o Cruzeiro na final do 1º Turno do Campeonato Mineiro

1987 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

1990 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

1993 – Atlético elimina o Cruzeiro da Copa Ouro

1998 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

1999 – Cruzeiro elimina o Atlético na semi-final da Copa Centro-oeste

1999 – Atlético elimina o Cruzeiro nas quartas-de-finais do Campeonato Brasileiro

2000 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2001 – Cruzeiro elimina o Atlético na semifinal da Sul-Minas

2002 – Cruzeiro elimina o Atlético na semifinal da Sul-Minas

2004 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2005 – Cruzeiro elimina o Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro

2006 – Cruzeiro elimina o Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro

2007 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2008 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2009 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2011 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2013 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2014 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2014 – Atlético vence o Cruzeiro na final da Copa do Brasil

2015 – Atlético elimina o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro

2017 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2018 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2019 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2019 – Cruzeiro elimina o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil

2022 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2024 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2025 – Cruzeiro elimina o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil

2026 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2026 – Atlético elimina o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil