O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 2 a 1, nesta terça-feira, 1º, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Assim, o Galo se classificou para as semifinais, tendo em vista o empate na ida, no Mineirão.
O resultado ainda coloca o Alvinegro na liderança do retrospecto do clássico em mata-matas nesta década. Agora, o lado atleticano se deu melhor em três eliminatórias ou finais, enquanto a Raposa foi feliz em duas ocasiões.
O Atlético venceu duas finais de Campeonato Mineiro (2022 e 2024) e a atual quarta de final da Copa do Brasil. Já o Cruzeiro avançou nas quartas da competição nacional de 2025 e conquistou o estadual de 2026.
Já em toda história, porém, considerando finais de campeonato e confrontos eliminatórios, a equipe celeste acumula 25 classificações ou títulos conquistados sobre o rival, contra 21 do Atlético.
Retrospecto de Atlético x Cruzeiro em mata-matas na década
Atlético 3×2 Cruzeiro
2022 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro
2024 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro
2025 – Cruzeiro elimina o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil
2026 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
2026 – Atlético elimina o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil
Retrospecto de Atlético x Cruzeiro em mata-matas na história
Cruzeiro 25 x 21 Atlético
1940 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro (jogo extra)
1954 – Atlético vence o Cruzeiro na final do 1º turno do Campeonato Mineiro
1954 – Cruzeiro vence o Atlético na final do 2º turno do Campeonato Mineiro
1954 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro
1956 – Atlético vence o Cruzeiro na final do 1º turno do Campeonato Mineiro (jogo extra)
1956 – Cruzeiro venceu o Atlético na final do Campeonato Mineiro (dividido)
1956 – Atlético venceu o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro (dividido)
1962 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro (jogo extra)
1967 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro (jogo extra)
1972 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
1976 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro
1977 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
1979 – Atlético vence o Cruzeiro na final do 1º Turno do Campeonato Mineiro
1983 – Atlético vence o Cruzeiro na decisão do ponto-extra p/ octogonal do Mineiro
1984 – Cruzeiro vence o Atlético na final do 2º turno do Campeonato Mineiro
1985 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro
1986 – Atlético elimina o Cruzeiro nas quartas-de-finais do Campeonato Brasileiro
1987 – Atlético vence o Cruzeiro na final do 1º Turno do Campeonato Mineiro
1987 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
1990 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
1993 – Atlético elimina o Cruzeiro da Copa Ouro
1998 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
1999 – Cruzeiro elimina o Atlético na semi-final da Copa Centro-oeste
1999 – Atlético elimina o Cruzeiro nas quartas-de-finais do Campeonato Brasileiro
2000 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro
2001 – Cruzeiro elimina o Atlético na semifinal da Sul-Minas
2002 – Cruzeiro elimina o Atlético na semifinal da Sul-Minas
2004 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
2005 – Cruzeiro elimina o Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro
2006 – Cruzeiro elimina o Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro
2007 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro
2008 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
2009 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
2011 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
2013 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro
2014 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
2014 – Atlético vence o Cruzeiro na final da Copa do Brasil
2015 – Atlético elimina o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro
2017 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro
2018 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
2019 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
2019 – Cruzeiro elimina o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil
2022 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro
2024 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro
2025 – Cruzeiro elimina o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil
2026 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro
2026 – Atlético elimina o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil