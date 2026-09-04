O Santos anunciou, nesta sexta-feira, 4, a contratação do meia Lima. O jogador de 30 anos chega por empréstimo junto ao Fluminense até o final de 2026.

“Estou muito feliz com a oportunidade de defender o Santos. Chego bastante motivado e consciente do peso e da responsabilidade de vestir uma camisa com tanta história no futebol brasileiro. Estar aqui representa um grande orgulho para mim”, disse Lima, em nota publicada pelo Santos.

Antes de assinar com o Santos, Lima estava no América, do México, emprestado pelo Fluminense. Com isso, o meia irá defender seu 6º clube na carreira: Grêmio, Ceará, Al-Wasl (Emirados Árabes Unidos), Fluminense, América e, agora, Santos.

Carreira de Lima

Natural de Araçatuba, município no interior de São Paulo, Lima deu início à sua trajetória no futebol nas categorias de base do Tanabi. Em 2013, o atleta chegou ao Grêmio, clube no qual finalizou sua formação.

No futebol profissional, Lima estreou pelo Grêmio em um duelo contra o Sport, na Ilha do Retiro, no dia 28 de maio de 2017. Na ocasião, o meia atuou por pouco mais de 25 minutos. Pelo clube gaúcho, o jogador disputou 24 partidas e conquistou dois títulos: Campeonato Gaúcho (2018) e Recopa Sul-Americana (2018).

Ainda no Grêmio, Lima foi emprestado ao Al-Wasl (07/2018-06/2019), clube no qual registrou dois gols e nove assistências em 30 duelos. O meia também foi emprestado ao Ceará em duas ocasiões: entre julho e novembro de 2017 e de julho de 2019 até fevereiro de 2021.

Após o retorno do segundo empréstimo, Lima foi vendido ao clube cearense. Por lá, o meia anotou 25 gols e 18 assistências em 182 jogos.

Em janeiro de 2023, o Ceará acertou a venda de Lima ao Fluminense. No Flu, Lima registrou 16 gols e dez assistências em 168 confrontos. Além das marcas individuais, o atleta conquistou a Libertadores, em 2023, e a Recopa Sul-Americana, em 2024.

Em fevereiro de 2026, o clube carioca acertou o empréstimo de Lima ao América. Pelo clube mexicano, o meia somou um gol e uma assistência em 16 jogos.

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Números da carreira de Lima