O meia-atacante Neymar já entende não se tratar de algo simples o novo problema no músculo reto femoral da perna direita. Ele deixou o campo logo após o intervalo do empate sem gols do Santos contra o Palmeiras, na última quarta-feira, 2, na Vila Belmiro – resultado que eliminou a equipe da Copa do Brasil.

Pessoas próximas ao jogador confirmaram que o camisa 10 está abalado por conta do provável dignóstico negativo. O exame de imagem que confirmará a gravidade da contusão será realizado nesta sexta, 4.

Publicamente, por meio das redes sociais, o jogador atenuou o caso ao confirmar que será submetido a exames, mantendo a confiança em um resultado positivo: “espero que não seja nada. Seguimos de cabeça erguida e foco no processo”.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Placar (@revistaplacar)

Em seguida, em outra manifestação, ele disparou críticas ao estado do gramado da Vila Belmiro, afirmando estar “cheio de buracos”, e relacionou as lesões do zagueiro Lucas Veríssimo e do atacante Barreal à má condição do campo.

“Queria dar os parabéns ao nosso responsável do campo da Vila Belmiro… Ontem foi o pior gramado que já teve, cheio de buraco porque fizeram descompactação 1 dia antes do jogo. Inacreditável!!! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo… e ainda por cima fazemos mais força para arranques e freadas durante a corrida porque o campo está irregular, não foi à toa que 3 sentiram no primeiro tempo. Parabéns viu… Ótimo trabalho de m… (sic)”, detonou Neymar.

O reto femoral é o principal músculo da coxa e faz parte do grupo do quadríceps, junto com os vastos lateral, medial e intermédio. Se confirmada uma contusão na região, o tempo de recuperação demanda, de acordo com o grau do problema, de quatro a oito semanas de recuperação.

Publicidade Espaço reservado para anúncio

No último ano, durante um treinamento também no mês de setembro, Neymar acusou o mesmo problema, diagnosticado pelo Santos como uma lesão na região conhecida como “músculo do chute”. O jogador retornou aos gramados pouco mais de 45 dias depois, em uma partida contra o Fortaleza, em 1º de novembro.

Uma nova lesão agrava ainda mais o histórico de problemas físicos que marcaram a segunda passagem do jogador pela Vila Belmiro.

Em março de 2025, um edema no músculo posterior da coxa esquerda o tirou da decisiva semifinal do Campeonato Paulista e da convocação para a seleção brasileira, então sob o comando do técnico Dorival Júnior.

Em abril, ele teve constatada uma lesão no músculo semimembranoso da mesma coxa esquerda. Mais recentemente, antes da disputa da Copa do Mundo, foi diagnosticada uma lesão de grau 2 na panturrilha direita.

Desde que voltou do Mundial, esta foi a nona partida do atacante – atuando por 90 minutos em seis delas e por 45 em três. No período, ele marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências.