O técnico Cuca, do Santos, pensa em utilizar o volante Arthur Melo em uma função inédita em sua carreira: como camisa 10.

Cuca está convencido de que o jogador pode ajudar a equipe em uma posição mais avançada por conta de sua qualidade de passe. A ideia ganha ainda mais força com a possível lesão de Neymar, substituído ao fim do primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, com suspeita de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

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Primeiro ou segundo volante nas passagens por Grêmio, Barcelona, Juventus, Fiorentina e outras equipes, Arthur treina com elenco santista desde a última segunda-feira, 31. A escalação do meio-campista já nesta quarta, 2, para o clássico, só não ocorreu pelo fato de o jogador não estar inscrito na competição.

A expectativa agora é tê-lo diante do Internacional no domingo, 6, no Beira-Rio: “Arthur está treinando, jogador polivalente, faz segundo volante, faz a meia, dá controle de jogo e vai ser muito importante para nós”, disse o treinador.

Caso não conte com Neymar, a opção mais simples seria pela utilização de Rollheiser. A atuação do jogador na partida de ida contra o Palmeiras, quando foi o escolhido para substituir o camisa 10, pesa contra o argentino, substituído ainda no intervalo por conta de mau desempenho. Ele até entrou nesta quarta-feira, 2, novamente diante do Palmeiras, mas pelo lado do campo, na função ocupada por Barreal.

Outra possibilidade seria a entrada de Miguelito pelo setor. Partiu do próprio treinador a sugestão ao atleta boliviano de se tornar um jogador polivalente, que atue não somente pelos lados do campo, mas também centralizado.

Arthur, contudo, poderia trazer ao Santos o equilíbrio que nem um outro traria com relação à marcação e à criação, algo que não existe quando Neymar atua. Estrela da equipe, o camisa 10 é pouco combativo e tem funções defensivas mais brandas.

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A tentativa com Arthur é uma possibilidade que pode mexer, inclusive, com a atuação do Santos no mercado. À diretoria, o técnico indicou a contratação de três reforços: um centroavante, um lateral-esquerdo e um zagueiro ou um meia. Essa última fica em aberto justamente por conta do teste que será feito.

Para a partida em Porto Alegre, Cuca não contará com o zagueiro Lucas Veríssimo e com o atacante Barreal, que além de machucados, estão suspensos. A tendência é que o volante Willian Arão ocupe a função de zagueiro, abrindo uma vaga no meio, que pode ser preenchida por Gustavinho ou outro volante, dando liberdade para Arthur.