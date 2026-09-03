Na noite desta quarta-feira , 2, o Flamengo fez o dever de casa e venceu o Mirassol por 2 a 0 no Maracanã, em partida atrasada válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Aproveitando uma falha na saída de bola adversária para abrir o placar, o Rubro-Negro construiu o resultado ainda no primeiro tempo. A vitória foi fundamental para as pretensões cariocas, colocando a equipe na cola da liderança da competição.

Erro fatal e controle rubro-negro

O jogo começou com o Flamengo impondo seu ritmo diante de mais de 60 mil torcedores. A pressão alta surtiu efeito logo aos 15 minutos. O zagueiro Gabriel Knesowitsch, do Mirassol, errou um passe no meio de campo, permitindo uma transição rápida do ataque carioca. A bola passou por Pulgar, Samuel Lino e Pedro, até chegar a Carrascal, que fuzilou para as redes e inaugurou o marcador.

Mesmo em desvantagem, o Leão Caipira tentou não se retrair totalmente, mas esbarrava na dificuldade de criar chances claras. Quando os visitantes começavam a equilibrar as ações e trocar passes no campo de ataque, veio o golpe de misericórdia.

Aos 43 minutos, Carrascal, grande nome da etapa inicial, cruzou na medida pela direita para Lucas Paquetá. O meia fechou bem na área e cabeceou para ampliar a vantagem antes do intervalo.

Administração da vantagem e resistência defensiva

Na volta para o segundo tempo, o cenário mudou. O Mirassol, precisando desesperadamente do resultado para se afastar da zona de rebaixamento, adiantou suas linhas. O técnico Rafael Guanaes promoveu alterações, incluindo a entrada do goleiro Alex Muralha na vaga do lesionado Walter. O Flamengo, por sua vez, optou por diminuir o ritmo, baixando o bloco de marcação e apostando nos contra-ataques.

A postura defensiva do time da casa convidou o Mirassol ao ataque, gerando momentos de tensão no Maracanã. Aos 34 minutos, Fernandinho dominou na área e soltou uma bomba que tirou tinta da trave direita de Rossi.

Pouco depois, aos 41, Denilson arriscou um forte chute de fora da área, obrigando o goleiro rubro-negro a fazer uma grande defesa no canto para evitar o gol que colocaria fogo nos minutos finais.

Apesar da bravura e do desgaste físico na reta final, o Mirassol não conseguiu furar o bloqueio carioca e segue estacionado nos 25 pontos, perigosamente perto da zona de rebaixamento.

Já o Flamengo, com os três pontos garantidos, chega aos 51 pontos e encosta de vez no líder Palmeiras, ficando a apenas um ponto de distância na acirrada disputa pelo título do Brasileirão.