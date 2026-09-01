O atacante equatoriano Gonzalo Plata não se transferirá mais para o Dínamo de Moscou. Nesta terça-feira, 1º, o Flamengo informou que o jogador, vendido na última semana por 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões), “não atendeu aos parâmetros médicos” do clube russo e a negociação não será concluída.

Com isso, ele retornará ao Rio de Janeiro nesta semana para ser reintegrado ao elenco rubro-negro. Também nesta terça, o Dínamo Moscou também desistiu de contratar Matheus Martins, do Botafogo, alegando reprovação nos exames médicos.

Plata sofreu uma tendinite no joelho direito no dia 22 de julho, na vitória sobre a Chapecoense, mas voltou a ficar à disposição do técnico português Leonardo Jardim e disputou mais cinco partidas até a concretização do acordo.

PLACAR relembra outros negócios travados pelos exames

Éderson para o Manchester United -ING (2026)

Os Red Devils desistiram da contratação do volante brasileiro da Atalanta após os exames médicos identificarem uma lesão no joelho esquerdo e o histórico de cirurgias no local. Por conta do risco médico detectado nas avaliações, o clube inglês optou por interromper a negociação e cancelar o acordo.

Em entrevista à Sky Sports da Itália, o meio-campista disse não saber o motivo para a desistência de última hora: “Os testes correram bem, não sei o que mudou. Estou na Atalanta há quatro anos e sempre joguei”.

Pedro Tchoca para o Torino-ITA (2026)

O zagueiro teve seu empréstimo ao Torino cancelado e foi devolvido ao Corinthians em janeiro de 2026 após os exames médicos do clube italiano detectarem um quadro de artrite, uma inflamação nas articulações.

O clube brasileiro foi surpreendido já que o jogador não tem problema crônico e vinha sendo relacionado com frequência pelo então técnico Dorival Júnior.

João Ricardo para o Corinthians (2026)

O goleiro do Fortaleza foi reprovado nos exames médicos no Timão devido a complicações e dúvidas sobre a plena recuperação de uma cirurgia recente no tendão do ombro direito.

Como a aprovação médica era condição indispensável para a concretização do acordo por empréstimo, o clube paulista optou por cancelar a contratação.

Marlon para o Al Ain-EAU (2024)

O zagueiro foi reprovado nos exames do clube dos Emirados Árabes Unidos após a detecção de complicações ligadas a uma artroscopia no joelho direito, cirurgia pela qual ele passou meses antes, em abril de 2024, quando atuava pelo Fluminense.

Como a avaliação médica apontou riscos e falta de condições ideais na articulação, o clube asiático desistiu da contratação, deixando o atleta livre no mercado. Ele atualmente está no Shakhtar Donetsk.

Valber Huerta para o Palmeiras (2021)

A desistência da contratação do zagueiro chileno Valber Huerta pelo Verdão se deu após a detecção de um problema no joelho durante a bateria de exames médicos.

Como a avaliação do departamento médico do clube apontou que a condição exigiria um tempo de recuperação incompatível com o uso imediato do atleta, a diretoria optou por cancelar a transferência e devolvê-lo à Universidad Católica.

De acordo com estatísticas do site Ogol, naquela temporada Huerta havia entrado em campo 42 vezes na temporada.

Rodrigo Caio para o Barcelona-ESP (2018)

Ainda no São Paulo, o zagueiro conta ter realizado e concluído com sucesso a bateria de testes a pedido do Barcelona, porém o clube catalão tinha duas opções engatilhadas para o mesmo setor: uma delas o colombiano Jeison Murillo), com quem optou por fechar.

Apesar das informações de um suposto problema físico crônico, jornais catalães também apontaram que o verdadeiro motivo do encerramento da transferência foi estritamente tático e de mercado por possuir o perfil desejado pela comissão técnica na época.

Curiosamente, ele acabou se transferindo para o Flamengo no início de 2019 onde viveria uma das melhores épocas de toda a história do Rubro-Negro.

Kleber Gladiador para o Fluminense (2018)

Então no Coritiba, o experiente atacante teve sua negociação com o Flu encerrada em abril de 2018 após o departamento médico do clube carioca detectar um diagnóstico de artrose nos dois joelhos.

A presença dessa condição desgaste articular e o risco de lesões decorrentes impediram a aprovação médica do atleta, levando o clube a desistir do negócio. O jogador acabou rumando para o futebol dos Estados Unidos.

Rodrigo Caio para o Valencia-ESP (2015)

Em junho de 2015, a negociação do defensor para o Valencia foi cancelada após os exames médicos do clube espanhol apontarem supostas restrições no seu joelho esquerdo.

O departamento médico da equipe avaliou que o local, que havia passado por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior no ano anterior e apresentava riscos e fragilidades que impediram a aprovação da contratação.

Ainda houve rumores de uma transferência para o Atlético de Madrid, mas o jogador acabou retornando.

Thiago Motta para o Portsmouth-ING

Depois da passagem por Barcelona e Atlético de Madrid, o volante foi reprovado nos exames médicos do clube inglês em setembro de 2008 devido a preocupações com o histórico de lesões no joelho – ele havia sido submetido a cirurgia um ano antes.

O departamento médico do clube inglês avaliou que a condição articular do atleta apresentava um elevado risco físico, o que levou o Portsmouth a desistir de sua contratação na época.

Pouco depois, assinou com o Genoa. Ainda teve boas passagens pela Inter de Milão e, principalmente, pelo PSG, onde atuou por sete temporadas.

Victor Valdés para o Monaco-FRA

Depois de uma longa carreira no Barcelona, o goleiro espanhol foi reprovado nos exames médicos do Monaco em razão de uma grave lesão no joelho direito sofrida meses antes, em março de 2014.

Devido à constatação de que o atleta ainda estava lesionado e sem condições físicas imediatas de jogo, o clube francês desistiu de concretizar a sua contratação. Ele ainda jogou por Manchester United, Standard Liège e Middlesbrough.