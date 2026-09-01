O Flamengo anunciou a contratação do atacante equatoriano Anthony Valencia, na manhã desta terça-feira, 1. Segundo o ge, o Rubro-Negro pagou cerca de 5 milhões de euros (R$ R$ 30,08 milhões) ao Royal Antwerp, da Bélgica, para contratar o jogador.
Valencia chega para substituir a saída de Gonzalo Plata, vendido ao Dynamo de Moscou. O atleta terá contrato até 2031 e usará a camisa de número 14.
Quem é Anthony Valencia
Revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, ele Anthony Valencia é um ponta-direito canhoto reconhecido pela velocidade, com força para confrontos mano a mano.
Após se profissionalizar pela equipe do país natal, foi comprado pelo Royal Antwerp, em 2022. Na atual temporada pelo clube belga, marcou 13 gols e deu sete assitências.
O jovem também fez parte do elenco equatoriano que disputou a Copa do Mundo de 2026, mas não chegou a entrar em campo. Curiosamente, disputava posição com o ex-flamenguista Gonzalo Plata.