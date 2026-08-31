Joaquín Freitas será o novo reforço do Flamengo. O atacante de 19 anos chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 31, para se apresentar ao clube e assinar contrato. O argentino estava no River Plate e, assim como Anthony Valencia, chega para ser um dos substitutos de Gonzalo Plata, vendido ao Dínamo de Moscou.

De acordo com a ESPN, a transferência foi fechada em 8 milhões de dólares fixos (cerca de R$ 41,3 milhões). A negociação, porém, pode chegar em 15 milhões de dólares (cerca de R$ 77,6 milhões).

Quem é Joaquín Freitas?

Após se destacar pelas categorias de base do Acasusso, de San Isidro, Argentina, Joaquín Freitas foi contratado pelo River Plate em 2024. A quantia paga pelo time de Buenos Aires foi de 100 mil euros (cerca de R$ 535 mil).

Ao chegar no River, Freitas defendeu a equipe B, registrando 11 gols e três assistências em 34 jogos, além de conquistar o Trofeo Campeones de Proyección (2023/24). A estreia pelo time principal aconteceu contra o Vélez Sarsfield, pelo Torneo Clausura, no dia 16 de novembro de 2025. Na ocasião, o argentino atuou por 16 minutos.

Desde então, o atacante defendeu o River em 30 partidas, anotando um gol e duas assistências. Nos Millonarios, Freitas atuou tanto mais centralizado quanto mais aberto pelo lado direito.

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Números de Joaquín Freitas pelo River Plate