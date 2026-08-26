A Betano e o Clube de Regatas do Flamengo preparam uma grande festa no Estádio do Maracanã para celebrar o primeiro ano de uma das parcerias mais vitoriosas do futebol brasileiro. A ação acontecerá antes do clássico no Brasileirão Betano, a partir das 15h no próximo domingo, 30.

A festa começará antes mesmo de a bola rolar, com uma apresentação especial da tradicional Charanga Rubro-Negra, que terá como puxador o sambista Dudu Nobre. Ao todo, 75 músicos tocarão juntos os clássicos que fazem parte da história e da identidade da torcida do Flamengo. Compondo a bateria, estarão 25 integrantes da Charanga e mais 50 ritmistas do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira.

“Essa celebração é um marco e uma forma de celebrar tudo o que construímos juntos ao longo desse primeiro ano. Desde o início, como Betano, buscamos construir uma relação que fosse além da presença da marca, criando experiências que conversassem com a torcida e estivessem presentes em momentos importantes do clube. Já foram mais de 70 jogos juntos e mais de 600 ativações ao redor do Brasil e fora dele, passando por Belém, Salvador, Algarve, em Portugal, e Lima, no Peru, por exemplo”, afirma Fabio Ritter, gerente de patrocínios da Betano.

No domingo, 30, um dos grandes momentos da celebração acontecerá na entrada das equipes em campo. Em uma ação coordenada entre Betano, Flamengo e torcida, as arquibancadas do Maracanã formarão o maior mosaico 3D já realizado no estádio. Impressa de maneira única, a imagem terá 46m de largura por 25m de altura e promete surpreender o público.

“Ao longo desse primeiro ano, Flamengo e Betano tiveram grandes conquistas juntos. Celebrar essa trajetória dentro do Maracanã, diante da Nação, reitera a grandeza dessa união e a importância de construir iniciativas que tenham significado para o torcedor”, afirma Marcos Senna, diretor de marketing do Flamengo.

Para completar a programação, será exibido nos telões um vídeo em homenagem aos momentos mais simbólicos deste primeiro ano juntos. E também será realizado um espetáculo pirotécnico com fogos de artifício, criando uma atmosfera especial para marcar o aniversário da parceria.