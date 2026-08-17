Pedro Guilherme segue marcando seu nome na história do Flamengo. Com os dois gols marcados na goleada por 5 a 1 diante do Mirassol, no Maião, no último domingo, 16, o atacante alcançou Viveros, do Athletico-PR, no topo da artilharia do Brasileirão 2026, com 14 gols.
O camisa 9 ainda chegou a 176 gols com a camisa do Flamengo, de acordo com dados do site Fla Estatística, o que faz de Pedro o maior artilheiro do Flamengo no século XXI e o sexto maior da história.
Com contrato até dezembro de 2027, o atacante de 29 anos pode entrar no top 5, já que está a menos de 30 gols da marca de Romário (204 gols). O recordista, praticamente inalcançavel, é Zico, com 508 bolas na rede.
Maiores artilheiros da história do Flamengo
- Zico: 508 gols
- Dida: 254 gols
- Henrique Frade: 213 gols
- Sylvio Pirillo: 208 gols
- Romário: 204 gols
- Pedro: 176 gols
- Gabriel Barbosa: 161 gols
- Jarbas: 151 gols
- Bebeto: 150 gols
- Leônidas da Silva: 149 gols
(Fonte: Fla Estatística)
*até 17/08/2026