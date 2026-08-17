Pedro Guilherme segue marcando seu nome na história do Flamengo. Com os dois gols marcados na goleada por 5 a 1 diante do Mirassol, no Maião, no último domingo, 16, o atacante alcançou Viveros, do Athletico-PR, no topo da artilharia do Brasileirão 2026, com 14 gols.

O camisa 9 ainda chegou a 176 gols com a camisa do Flamengo, de acordo com dados do site Fla Estatística, o que faz de Pedro o maior artilheiro do Flamengo no século XXI e o sexto maior da história.

Com contrato até dezembro de 2027, o atacante de 29 anos pode entrar no top 5, já que está a menos de 30 gols da marca de Romário (204 gols). O recordista, praticamente inalcançavel, é Zico, com 508 bolas na rede.

Maiores artilheiros da história do Flamengo

Zico: 508 gols Dida: 254 gols Henrique Frade: 213 gols Sylvio Pirillo: 208 gols Romário: 204 gols Pedro: 176 gols Gabriel Barbosa: 161 gols Jarbas: 151 gols Bebeto: 150 gols Leônidas da Silva: 149 gols

(Fonte: Fla Estatística)

*até 17/08/2026

Brasileiro Série A - 2026 Artilharia 01 Kevin Viveros Athletico-PR 02 Pedro Flamengo 03 Carlos Vinícius Grêmio 04 John Kennedy Fluminense 05 Breno Lopes Coritiba 06 Gabriel Barbosa Santos 07 Arthur Cabral Botafogo 08 Danilo Botafogo 09 Jonathan Calleri São Paulo 10 Luciano Juba Bahia Ver artilharia completa →