Pedro Guilherme segue marcando seu nome na história do Flamengo. Com os dois gols marcados na goleada por 5 a 1 diante do Mirassol, no Maião, no último domingo, 16, o atacante alcançou Viveros, do Athletico-PR, no topo da artilharia do Brasileirão 2026, com 14 gols.

O camisa 9 ainda chegou a 176 gols com a camisa do Flamengo, de acordo com dados do site Fla Estatística, o que faz de Pedro o maior artilheiro do Flamengo no século XXI e o sexto maior da história.

Com contrato até dezembro de 2027, o atacante de 29 anos pode entrar no top 5, já que está a menos de 30 gols da marca de Romário (204 gols). O recordista, praticamente inalcançavel, é Zico, com 508 bolas na rede.

Maiores artilheiros da história do Flamengo

  1. Zico: 508 gols
  2. Dida: 254 gols
  3. Henrique Frade: 213 gols
  4. Sylvio Pirillo: 208 gols
  5. Romário: 204 gols
  6. Pedro: 176 gols
  7. Gabriel Barbosa: 161 gols
  8. Jarbas: 151 gols
  9. Bebeto: 150 gols
  10. Leônidas da Silva: 149 gols

(Fonte: Fla Estatística)

*até 17/08/2026

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