O site de acompanhantes Fatal Models ofereceu aproximadamente R$ 120 milhões para Corinthians e R$ 100 milhões para Flamengo, com objetivo de estampar as camisas de ambos os clubes como patrocinador máster, pelo período de um ano.

No Timão, que já conta com patrocínio da Fatal Fans, do grupo Fatal Models, a ideia é substituir o atual contrato de R$ 20 milhões pela nova proposta. A marca, inclusive, já está presente no calção da equipe masculina e investe no futebol feminino, no basquete e no futsal.

“Oficializamos na manhã deste domingo [27] propostas de patrocínios para Flamengo e Corinthians por meio da Fatal Model”, informou Samuel Ongaratto, diretor de negócios da Fatal Model, em entrevista ao jornal Lance. “São propostas acima de R$ 100 milhões de um ano para o patrocínio master na camisa dos dois clubes. Fatal Model tem 10 anos de história, já patrocinou mais de 20 clubes do país e seria uma honra estar junto das duas maiores torcidas do Brasil.”

A publicação procurou os clubes para saber sobre as ofertas em questão. O Flamengo recebeu e-mail da empresa, sem constá-lo como proposta e, posteriormente, divulgou nota em que nega qualquer acordo com a Fatal Models. Já o Corinthians confirmou o contato sem dar maior detalhes, em momento no qual ocorre a proibição das bets no Brasil.

Ambos os clubes são patrocinados por casas de apostas: Esportes da Sorte, no caso do Timão (contrato de R$ 150 milhões/ano), e Betano, no caso dos rubro-negros (contrato de R$ 268,5 milhões/ano).