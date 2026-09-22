São Paulo e Corinthians irão se enfrentar na final do Brasileirão feminino A1 2026. Enquanto o Timão eliminou o Bahia nas semifinais, o Tricolor derrotou o Flamengo para chegar à decisão. As duas equipes reeditam a final de 2024, quando as Brabas venceram as duas partidas, uma por 2 a 0 e outra por 3 a 1, e foram campeãs.

O primeiro confronto terá mando de campo do Corinthians e o São Paulo, dono da melhor campanha da competição, decidirá em no Morumbis o título. As partidas serão realizadas nos dias 26 de setembro e 3 de outubro, ambas às 16h30 (de Brasília).

Os dois jogos terão transmissão da TV Globo, TV Brasil, SporTV, N Sports, GE TV e UOL.

Caminho dos finalistas

São Paulo

Líder da competição durante a fase de liga, o Tricolor teve a melhor campanha com 13 vitórias, dois empates e duas derrotas. Nas quartas de final, um empate sem gols com o Grêmio em Caxias do Sul e uma vitória na partida de volta fizeram o Tricolor avançar de fase.

Nas semifinais, foram duas vitórias contra o Flamengo. No Rio de Janeiro, a equipe comandada Thiago Viana bateu o Rubro-Negro por 3 a 1, e em São Paulo venceu por 1 a 0.

Corinthians

Vice-líder do Brasileirão, com 38 pontos, o Corinthians teve 12 vitórias, dois empates e três derrotas. No mata-mata as Brabas tem 100% de aproveitamento: duas vitórias contra o Cruzeiro, nas quartas, e contra o Bahia, nas semifinais.

O Timão defende uma sequência de seis títulos seguidos no Brasileirão feminino, que passa pelas temporadas 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.