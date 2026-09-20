A derrota em casa por 3 a 1 para o Fluminense, a sexta seguida no Brasileirão 2026, aumentou a pressão sobre o técnico Fernando Diniz e manteve o alerta total no Corinthians. A última vitória alvinegra aconteceu em 9 de agosto, contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista.
Com o tropeço de domingo, 20, o Timão permaneceu com 32 pontos em 28 rodadas, atualmente na 14ª colocação na tabela. Abaixo na classificação, Mirassol (32 em 28 jogos) e Vasco (31 em 27), seguidos pelos ocupantes do Z4, Grêmio (29 em 28), Internacional (28 em 28), Remo (23 em 28) e Chapecoense (18 em 27).
As seis derrotas consecutivas do Corinthians igualam a marca atingida pelo clube no Brasileirão 2006, mas ainda ficam longe dos nove resultados negativos registrados na Copa João Havelange, no ano 2000. Ainda assim, já supera a última sequência negativa do em Brasileiros, nas derrotas para Paraná, Botafogo, Palmeiras e Sport, no ano do rebaixamento, em 2007.
Pesa a favor do Timão, a pausa para arrumar a casa durante a Super Data Fifa e o fato do time ter apenas a competição nacional em disputa após a declassificação na Libertadores.
Últimos jogos do Corinthians no Brasileirão
Restam 12 jogos para o fim do Brasileirão 2026 e, com 32 pontos, o Corinthians está a 13 dos 45 pontos, considerados o número “seguro” para evitar um rebaixamento. Precisa, portanto, de 5 vitórias, ou 4 vitórias e um ou mais empates.
Após a supera Data Fifa, o Corinthians faz seis jogos fora de casa, a começar pelo Internacional, no Beira-Rio. Nas partidas restantes, há dois clássicos longe de Itaquera (Palmeiras e São Paulo) e confrontos diretos contra outros clubes ameaçados, como Vitória, Vasco, Mirassol, Grêmio e Remo.
- Inter (fora);
- Palmeiras (fora);
- Vitória (casa);
- Vasco (fora);
- Mirassol (casa);
- São Paulo (fora);
- Botafogo (casa);
- Atlético-MG (fora);
- Grêmio (casa);
- Remo (fora).
Diniz fica
Em entrevista coletiva, o diretor de futebol do Corinthians reiterou o apoio ao técnico Fernando Diniz.
“Decidimos permanecer com o trabalho. A decisão é pela continuidade. Decisão esta validada pelos jogadores. Os jogadores nos procuraram voluntariamente para dizer que vamos sair juntos dessa. Os jogadores confiam no trabalho. É seguir trabalhando”, afirmou.
Para Paz, a situação em questão é momentânea: “Acreditamos que vamos conseguir sair dessa situação com o Diniz. Temos que deixar o Corinthians numa posição muito acima da que está. A gente vem deixar isso claro, é decisão da diretoria de futebol e do presidente Osmar Stabile. Os jogadores vieram pedir pra não ter mudança no comando técnico. A gente divide a responsabilidade. Precisamos voltar a vencer jogos.”
Sequência de derrotas do Timão
- Corinthians 1×2 Cruzeiro;
- Coritiba 2×1 Corinthians;
- Corinthians 0x1 Santos;
- Corinthians 1×2 Chapecoense;
- Flamengo 2×1 Corinthians;
- Corinthians 1×3 Fluminense.