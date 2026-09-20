A derrota em casa por 3 a 1 para o Fluminense, a sexta seguida no Brasileirão 2026, aumentou a pressão sobre o técnico Fernando Diniz e manteve o alerta total no Corinthians. A última vitória alvinegra aconteceu em 9 de agosto, contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista.

Com o tropeço de domingo, 20, o Timão permaneceu com 32 pontos em 28 rodadas, atualmente na 14ª colocação na tabela. Abaixo na classificação, Mirassol (32 em 28 jogos) e Vasco (31 em 27), seguidos pelos ocupantes do Z4, Grêmio (29 em 28), Internacional (28 em 28), Remo (23 em 28) e Chapecoense (18 em 27).

Brasileiro Série A - 2026 Classificação Classificação # Times PG J V E D GP GC SG % Últimos Jogos 1 Flamengo 60 28 18 6 4 54 22 32 71 % ✕✓✓✓✓ 2 Palmeiras 57 28 16 9 3 47 21 26 68 % ✓−−✓− 3 Fluminense 48 28 13 9 6 44 36 8 57 % ✓−✓✕✓ 4 Athletico-PR 47 28 13 8 7 41 31 10 56 % −✓−✕− 5 Bahia 47 28 12 11 5 42 33 9 56 % −✓✓✓✓ 6 Cruzeiro 45 28 13 6 9 42 40 2 54 % ✓✕✓✕✓ 7 Atlético-MG 40 27 11 7 9 36 32 4 49 % −✓✕✓− 8 Santos 38 27 10 8 9 41 40 1 47 % −✓✓✓✓ 9 Coritiba 38 28 10 8 10 37 43 -6 45 % ✓✓✕−✕ 10 RB Bragantino 36 27 10 6 11 32 30 2 44 % −✓✕✕− 11 São Paulo 36 27 10 6 11 32 30 2 44 % ✕✓✓✕✓ 12 Botafogo 35 28 9 8 11 41 45 -4 42 % ✕−−✓✕ 13 Vitória 33 28 9 6 13 28 42 -14 39 % ✕✕✓−✕ 14 Corinthians 32 28 8 8 12 29 32 -3 38 % ✕✕✕✕✕ 15 Mirassol 32 28 8 8 12 33 42 -9 38 % −✕✓−✓ 16 Vasco 31 27 8 7 12 34 41 -7 38 % ✕✓✕✓✓ 17 Grêmio 29 28 7 8 13 30 38 -8 35 % ✓✕✕✕− 18 Internacional 28 28 6 10 12 30 36 -6 33 % −✕✕✓✕ 19 Remo 23 28 5 8 15 32 47 -15 27 % ✕✕✕✕✕ 20 Chapecoense 18 27 3 9 15 29 53 -24 22 % ✓✕✓✕− Simular os jogos que faltam →

As seis derrotas consecutivas do Corinthians igualam a marca atingida pelo clube no Brasileirão 2006, mas ainda ficam longe dos nove resultados negativos registrados na Copa João Havelange, no ano 2000. Ainda assim, já supera a última sequência negativa do em Brasileiros, nas derrotas para Paraná, Botafogo, Palmeiras e Sport, no ano do rebaixamento, em 2007.

Pesa a favor do Timão, a pausa para arrumar a casa durante a Super Data Fifa e o fato do time ter apenas a competição nacional em disputa após a declassificação na Libertadores.

Últimos jogos do Corinthians no Brasileirão

Restam 12 jogos para o fim do Brasileirão 2026 e, com 32 pontos, o Corinthians está a 13 dos 45 pontos, considerados o número “seguro” para evitar um rebaixamento. Precisa, portanto, de 5 vitórias, ou 4 vitórias e um ou mais empates.

Após a supera Data Fifa, o Corinthians faz seis jogos fora de casa, a começar pelo Internacional, no Beira-Rio. Nas partidas restantes, há dois clássicos longe de Itaquera (Palmeiras e São Paulo) e confrontos diretos contra outros clubes ameaçados, como Vitória, Vasco, Mirassol, Grêmio e Remo.

Inter (fora);

Palmeiras (fora);

Vitória (casa);

Vasco (fora);

Mirassol (casa);

São Paulo (fora);

Botafogo (casa);

Atlético-MG (fora);

Grêmio (casa);

Remo (fora).

Diniz fica

Em entrevista coletiva, o diretor de futebol do Corinthians reiterou o apoio ao técnico Fernando Diniz.

“Decidimos permanecer com o trabalho. A decisão é pela continuidade. Decisão esta validada pelos jogadores. Os jogadores nos procuraram voluntariamente para dizer que vamos sair juntos dessa. Os jogadores confiam no trabalho. É seguir trabalhando”, afirmou.

Para Paz, a situação em questão é momentânea: “Acreditamos que vamos conseguir sair dessa situação com o Diniz. Temos que deixar o Corinthians numa posição muito acima da que está. A gente vem deixar isso claro, é decisão da diretoria de futebol e do presidente Osmar Stabile. Os jogadores vieram pedir pra não ter mudança no comando técnico. A gente divide a responsabilidade. Precisamos voltar a vencer jogos.”

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Sequência de derrotas do Timão