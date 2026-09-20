Ao final do primeiro tempo, a transmissão de Corinthians e Fluminense, na Neo Química Arena, flagrou Hulk, ex-super-herói do Porto, passando mal à beira do campo. O atacante tricolor, inclusive, vomitou sobre o gramado, antes de ser amparado pela equipe médica e seguir para o vestiário.

Até então, o camisa 7 havia anotado o único gol da partida, aos 24 minutos, após cruzamento de Lucho Acosta. O lance precisou passar por análise do VAR antes de confirmado.

Apesar o registro antes do segundo tempo, Hulk voltou para o jogo. Segundo repórter de campo doa Canais Premier, ele fez uso de medicação, sem especificar qual.

Em 2025, o lateral-esquerdo Renê também sentiu enjoo em partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Ele havia tomado um carbogel no intervalo, voltou se sentindo mal e precisou pedir um comprimido ao médico do clube. Ainda assim, abriu o placar na vitória por 2 a 0, sendo o primeiro gol dele pelo Tricolor.