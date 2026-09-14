O Maracanã terá um gramado novo para a temporada 2027. O excesso de jogos de Flamengo e de Fluminense e a temperatura no Rio foram os principais fatores para que o Consórcio Fla-Flu decidisse pela troca do tipo de grama utilizado.

A grama utilizada será a “celebration hybrid”, considerada mais moderna que a atual “bermuda celebration”. O novo tipo de grama é considerado mais moderno e mais resistente para as características encontradas na cidade e com tantos jogos.

“Temos um desafio natural pela quantidade de jogos que realizamos. No ano passado, foram realizados 73 jogos contra os gramados europeus recebem em torno de 35 a 50 jogos no máximo”, disse Fred Nantes, CEO do estádio.

“Esse ano temos um desafio maior em função das questões climáticas que ocorreram, principalmente, nos meses de julho e agosto”, completou Nantes.

Até 30 de setembro, o Maracanã terá recebido 58 jogos (37 no primeiro semestre e 21 no segundo). O Castelão com 51 jogos e o Mineirão, com 29, aparecem logo atrás entre os três estádios com maior número de jogos no futebol brasileiro.

Para efeito de comparação, o San-Siro, na Itália, receberá 31 jogos no mesmo período.

O inverno mais quente no Rio atrapalhou o desenvolvimento do gramado. Julho e agosto registraram 2,4º e 2,1 º Celsius a mais respectivamente. Em 2025, as temperaturas mais baixas favoreceram a persistência e a densidade da grama utilizada naquela época.