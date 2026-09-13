A expulsão de Wallace Yan, do RB Bragantino, contra o Botafogo levou o ex-flamenguista do choro ao “chororô”.

Durante disputa de bola com Ferraresi, o atacante levou uma das mãos ao rosto de Ferraresi. Após checagem no VAR, o árbitro Fernando Antonio Mendes mostrou o cartão vermelho ao jogador do Massa Bruta.

Em um primeiro momento, Wallace Yan aplaudiu Mendes, para em seguida começar a chorar. As lágrimas persistiram até a saída do jogador do gramado, quando discutiu com assessor de imprensa do Botafogo.

Mas, a confusão não parou por aí: ao se aproximar do túnel de acesso ao vestiário e das provocações da torcida botafoguense nas arquibancadas, o atacante apontou para coxa, onde tem uma tatuagem do troféu da Copa Libertadores, e fez o famoso gesto de “chororô” que, desde 2008, remete a reclamações da diretoria e do time alvinegro contra a arbitragem.

Resposta de Wallace Yan

Ainda no sábado, 12, Wallace Yan foi às redes sociais falar sobre a expulsão em questão.

“Infelizmente, fui punido por algo que não fiz, mas vou continuar trabalhando e mostrar meu potencial pra ajudar sempre”, escreveu. “Só tenho que agradecer a Deus por cada momento que ele me proporciona. Graças a Deus estou sendo feliz novamente, em nome de Jesus. Hoje aconteceu algo que me deixou muito triste, mas Deus está no controle de tudo”, finalizou.