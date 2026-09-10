O Botafogo anunciou, na manhã desta quinta-feira, 10, a contratação do ponta-direita Hakim Ziyech, de 33 anos. O atleta, que estava no Wydad Casablanca, de Marrocos, assinou contrato válido até o final de 2028. Em nota, o clube carioca informou que a data oficial de apresentação será divulgada posteriormente.

Nas redes sociais, o Botafogo publicou um vídeo para anunciar a contratação de Ziyech. O clipe conecta o deserto de Marrocos com a baía de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

“Direção. Brilho. Propósito. A luz que um dia apontou o caminho, hoje, nos conecta. Encontros. Escolhas. Identidade. Histórias que começam, mas parecem que sempre existiram. Glórias. Conquistas. Paixão. Duas histórias, uma estrela. A estrela me guiou até aqui. Ziyech é Botafogo”, disse Ziyech, em vídeo publicado pelo Botafogo.

Relembre a carreira de Ziyech

Apesar da nacionalidade marroquina, Ziyech nasceu na Holanda e iniciou sua carreira por lá. Revelado pelo Heerenveen, o ponta se destacou na equipe e ganhou, inclusive, o prêmio de melhor jogador do time na temporada 2013/14. Em agosto de 2014, o atleta foi contratado pelo Twente, clube no qual anotou 34 gols e 28 assistências em 76 jogos.

Em agosto de 2016, Ziyech desembarcou no Ajax. Pelo maior campeão holandês, o ponta teve grande destaque, com 49 gols e 78 assistências em 165 partidas. Além das marcas individuais, o marroquino conquistou três títulos: Campeonato Holandês (2018/19), Copa da Holanda (2018/19) e Supercopa da Holanda (2020).

Em julho de 2020, Ziyech foi contratado pelo Chelsea, da Inglaterra. Nos Blues, o marroquino conviveu com lesões e oscilações, mas fez parte das conquistas da Champions League (2020/21), Mundial de Clubes (2020/21) e Supercopa da UEFA (2021/22). Por lá, o jogador anotou 14 gols e 13 assistências em 107 confrontos.

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Após a passagem pelo clube inglês, Ziyech defendeu o Galatasaray, da Turquia, onde anotou oito gols e cinco assistências em 34 jogos. Por lá, o ponta venceu três títulos: dois Campeonatos Turcos (2023/24 e 2024/25) e uma Supercopa da Turquia (2023/24).

Depois de defender o clube turco, Ziyech fez uma breve passagem pelo Al-Duhail (01/2025 – 10/2025), do Catar, onde somou apenas um gol e uma assistência em 13 partidas. Após isso, defendeu o Wydad Casablanca (10/2025 – 09/2026), de Marrocos, onde anotou nove bolas na rede e dois passes para gol em 16 duelos, antes de ser contratado pelo Botafogo.

Pela seleção de Marrocos, o ponta disputou duas Copas do Mundo (2018 e 2022). Na Copa de 2022, inclusive, os Leões do Atlas se tornaram a primeira seleção africana a chegar às semifinais do torneio. Pela seleção, Ziyech anotou 25 gols e 12 assistências em 64 partidas.

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Números de Ziyech na carreira