O ponta marroquino Hakim Ziyech até fechou acordo com o Botafogo, atualmente comandado pelo técnico do sub-20. No entanto, recuou após conversa telefônica com o conterrâneo Labyad. Isso porque, o corintiano se recupera de ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão do menisco do joelho esquerdo, sofridas no jogo contra o Athletico-PR, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Com isso, segundo o ge, o Ziyech já havia comprado passagens para chegar ao Brasil neste domingo, 6, mas pediu um tempo para pensar. O receio reside sobre a qualidade dos gramados nacionais.

Ainda assim, os botafoguenses Alex Telles e Danilo Pereira também fizeram contato com o marroquino para fazer boas recomendações sobre os campos brasileiros. Isso mostra que a diretoria alvinegra ainda não desistiu da contratação, que pode ser feita até o fechamento da atual janela de transferências, em 11 de setembro.

Quem é Hakim Ziyech

Apesar da nacionalidade marroquina, o jogador de 33 anos é natural de Dronten, na Holanda. Foi no país europeu que ele começou a dar os primeiros chutes, no Heerenveen e no Twente.

Aos 23 anos, foi contratado pelo Ajax. O auge no maior campeão holandês veio na temporada 2018/19, quando marcou 21 gols e deu 24 assistências em todas as competições que disputou.

Em 2020, Zyiech desembarcou no Chelsea, contratado por 40 milhões de euros (R$ 188 milhões na cotação da época). Entre lesões e oscilações, fez parte das conquistas da UEFA Champions League 2020/21, Supercopa da UEFA 2021 e Mundial de Clubes da Fifa 2021.

Apesar de ter defendido as seleções de base da Holanda, optou por jogar pelo Marrocos a partir de 2015, diputando as Copas de 2018 e 2022 — quando os Leões do Atlas se tornaram a primeira seleção africana a chegar às semifinais de uma Mundial.

Após passagem pelo Chelsea, jogou pelo Galatasaray, da Turquia, Al-Duhail, do Catar, e Wydad Casablanca, time marroquino onde está atualmente.