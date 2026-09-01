O Botafogo acertou, nesta terça-feira, 1, a contratação do zagueiro Arthur Chaves. O brasileiro de 25 anos pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e será emprestado ao clube carioca por um ano. A informação é do portal ge.

Segundo a apuração, a negociação gira em torno de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) pelo empréstimo. O contrato também inclui obrigação de compra fixada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões) caso cumpra metas estipuladas pelo clube carioca.

Quem é Arthur Chaves?

Revelado pelo Avaí, Arthur Chaves estreou profissionalmente no dia 29 de maio de 2021. Na ocasião, o zagueiro atuou por cerca de 21 minutos no duelo contra o Coritiba, válido pela Série B. Pelo clube catarinense, o jogador disputou 29 jogos e marcou um gol.

Em agosto de 2022, Chaves foi vendido ao Académico, de Portugal, por 2,4 milhões de euros. Por lá, o zagueiro atuou em 58 jogos e marcou quatro gols.

Em agosto de 2024, o Hoffenheim comprou Chaves por 6 milhões de euros. Por lá, o zagueiro disputou 39 partidas e marcou dois gols. Além das marcas individuais, conquistou a Regionalliga Südwest (2024/25).

Entre janeiro e junho de 2026, contudo, Chaves viveu um empréstimo de meia temporada ao Augsburg, também da Alemanha. Pelo time de Augsburgo, cidade localizada na Baviera, Alemanha, o defensor anotou dois gols em 11 partidas disputadas.



Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Números da carreira de Arthur Chaves