O Flamengo fez a festa de sua torcida na tarde deste domingo, 30, ao derrotar o Botafogo por 3 a 0, no Maracanã, em clássico válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação letal de Samuel Lino, autor de dois gols, e um toque de classe de Carrascal no fim, o Rubro-Negro se recuperou na competição e manteve a caça à liderança, enquanto o rival amargou a terceira derrota consecutiva no torneio.
Susto alvinegro e resposta imediata
O clássico começou tenso e com o Botafogo assustando. Aos 9 minutos, Arthur Cabral chegou a balançar as redes após contra-ataque, mas a arbitragem flagrou toque de mão e anulou o lance. A resposta rubro-negra foi letal. Apenas três minutos depois, Jorginho achou um belo lançamento para Samuel Lino, que apareceu nas costas da defesa e bateu rasteiro para abrir o placar. O gol deu tranquilidade ao Flamengo, que passou a dominar a posse de bola, enquanto o Alvinegro sofreu ainda com a perda de Alex Telles, lesionado.
Controle rubro-negro e gols anulados
Na volta para o segundo tempo, o Botafogo tentou adiantar suas linhas em busca do empate, deixando o jogo mais aberto. O Flamengo, no entanto, administrava o ritmo e assustava em descidas rápidas. Aos 23 minutos, Lucas Paquetá, que havia acabado de entrar, chegou a marcar de cabeça, mas o impedimento foi confirmado pelo sistema semiautomático, mantendo o placar magro e a tensão no Maracanã.
Golpe de misericórdia no fim
Quando o Botafogo tentava um último abafa, a qualidade do banco flamenguista fez a diferença. Aos 41 minutos, o goleiro Rossi iniciou um contra-ataque rápido com as mãos, Carrascal acelerou e serviu Samuel Lino, que tocou na saída de Gabriel Batista para ampliar. Sem dar respiro, aos 44, o próprio Carrascal fez um golaço, batendo no cantinho após ajeitada de letra de Everton Cebolinha.
Com o resultado, o Flamengo segue firme na vice-liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro volta a campo já nesta quarta-feira para um duelo atrasado contra o Mirassol. Já o Botafogo liga o sinal de alerta com a sequência negativa e tentará a recuperação na próxima rodada, quando recebe o Palmeiras.