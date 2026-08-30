Em uma manhã de domingo eletrizante na Arena da Baixada, Athletico-PR e Fluminense protagonizaram um duelo de tirar o fôlego pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. As equipes empataram em 3 a 3 em um confronto marcado por alternâncias no placar, brilho de artilheiros e um gol salvador nos acréscimos, resultado que mantém ambos na parte de cima da tabela.

Início intenso e respostas imediatas

O jogo começou com o Furacão ditando o ritmo e esbarrando em uma atuação inspirada do goleiro Fábio, que fez defesas cruciais logo na primeira etapa, incluindo um milagre duplo contra Viveros. A insistência paranaense deu resultado aos 34 minutos, quando Mendoza cruzou da esquerda e Leozinho testou firme para abrir o placar.

No entanto, a alegria dos donos da casa durou pouco. Apenas três minutos depois, Hulk cobrou falta com uma bomba de perna canhota, superou o goleiro Santos e deixou tudo igual antes do intervalo.

Virada tricolor e a lei do ex

A volta para o segundo tempo foi fulminante. Logo no primeiro minuto, após cobrança de escanteio de João Cruz e confusão na área, Gastón Benavídez recolocou o Athletico na frente com um gol de peixinho.

O Fluminense, porém, não se abateu e buscou a reação. Aos 18 minutos, a famosa lei do ex entrou em ação: após chute de Guga, a bola sobrou sem ângulo para Canobbio, que finalizou e contou com a falha de Santos para empatar. O ímpeto carioca continuou e, aos 32 minutos, Hulk atuou como garçom, cruzando na medida para Ignácio cabecear livre e virar a partida para o Tricolor.

Drama no fim e o artilheiro decisivo

Os minutos finais foram de pura tensão. O Athletico chegou a ter um gol anulado pelo VAR aos 44 minutos por impedimento de Jorge Rivaldo na jogada. Quando a vitória carioca parecia certa, o artilheiro do campeonato chamou a responsabilidade. Aos 48, Viveros parou em uma defesaça de Fábio, mas no lance seguinte, o atacante foi derrubado pelo próprio goleiro dentro da área. O colombiano foi para a cobrança do pênalti, bateu no meio do gol e garantiu o empate aos 49 minutos, chegando à marca de 17 gols no Brasileirão.

Com o resultado, o Athletico-PR desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança, enquanto o Fluminense segue colado no rival na tabela de classificação. Na próxima rodada, o Furacão viaja para enfrentar o Cruzeiro, e o Tricolor carioca faz o clássico contra o Vasco no Maracanã.