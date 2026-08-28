John Kennedy foi internado novamente nesta semana, de forma preventiva, por complicações na recuperação de uma cirurgia para restaurar os ligamentos do joelho direito, realizada há 10 dias. Segundo o Fluminense, os médicos que cuidam do atleta consideram que há risco de infeccção na região e decidirem reinternar o atleta.

A expectativa é que o atacante receba alta até a próxima terça-feira e continue o processo de recuperação da lesão.

“O atacante John Kennedy apresentou, no sexto dia de pós-operatório, um derrame articular atípico, que pode causar infecção. O atleta retornou ao hospital preventivamente”, diz a nota do Fluminense, sobre o estado do jogador.

John Kennedy sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida contra o Vasco, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante passou por duas semanas de fisioterapia pré-operatória, para reduzir o inchaço na região e poder ser operado.

O procedimento foi considerado bem-sucedido. A média de tempo para recuperação de uma lesão de LCA é de seis a oito meses.