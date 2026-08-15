Não fataram vaias, tampouco acusações de traição contra John Arias em Fluminense x Palmeiras, pela 23ª rodada do Brasileirão 2026. Uma dupla Tricolor, por exemplo, chegou a exibir um cartaz com os seguintes dizeres: “Arias, me dá sua camisa, você é meu jogador preferido.” No entanto, foi só a câmera focar na cena, que elas rasgaram a peça, em cujo verso aparecia a composição “Judarias“.

O Arias do Fluminense

Em 18 de agosto de 2021, Arias foi anunciado pelo Fluminense. Nos anos seguintes, somou 230 jogos, 47 gols e deu 55 assistência, conquistando títulos históricos como a Copa Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024).

Após boa atuação na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, fechou com o Wolverhampton, da Inglaterra, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,2 milhões, na cotação da época).

Do Wolverhampton ao Palmeiras

Ao contrário da atuação no Tricolor das Laranjeiras, o colombiano não conseguiu se adaptar ao futebol da Premier League — muito, devido ao baixo rendimento do Wolverhampton, que terminaria a temporada 2025–26 na última colocação da tabela. Pela equipe, realizou 23 jogos, balançou as redes duas vezes e deu uma assistência.

Arias foi então colocado em negociação e, em fevereiro de 2026, o Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros cerca de (R$ 154 milhões) por ele. Contudo, valendo-se de uma cláusula de preferência no contrato de venda, o Fluminense tentou viabilizar uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 121 milhões) pelo jogador.

Mas, ele fechou com o Verdão, revoltando a torcida Tricolor, apegada à promessa de fidelidade do atleta que, ao sair da equipe, afirmou que só jogaria no Brasil pelo Fluminense.

Em sua defesa, o atacante argumentou que o futebol é dinâmico, o clube paulista atendeu à realidade do negócio e ele ainda respeitava o passado vitorioso no clube carioca. Inclusive, segundo o jornal O Globo, teria recusado proposta do Flamengo, antes de assinar com o Palmeiras.