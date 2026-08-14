O Brasileirão chega em sua 23ª rodada e os jogos do final de semana prometem movimentar a tabela. Três confrontos acontecem neste sábado, 15, enquanto outros seis ocorrem no domingo, 16, e apenas um na segunda-feira, 17.
Agenda de sábado (15/08)
No sábado, 15, Palmeiras (1º) e Fluminense (4º) se enfrentam no jogo de abertura da 23ª rodada, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília). De um lado, o Verdão busca se isolar ainda mais na liderança, enquanto o Flu quer se manter no G4 e encerrar o jejum de oito jogos sem vencer.
Além deste duelo, outros dois confrontos estão marcados no sábado. Às 18h30 (de Brasília), o Athletico (3º) encara o RB Bragantino (8º), na Arena da Baixada, com ambos de olho na briga pela parte de cima da tabela. Às 21h (de Brasília), no Morumbis, São Paulo (12º) e Coritiba (10º) medem forças na luta do meio de tabela.
- Fluminense x Palmeiras – 16h30 (de Brasília) – Maracanã
- Athletico x RB Bragantino – 18h30 (de Brasília) – Arena da Baixada
- São Paulo x Coritiba – 21h (de Brasília) – Morumbis
Agenda de domingo (16/08)
No domingo, 16, a agenda de jogos está recheada. O dia começa cedo, às 11h (de Brasília), com um duelo entre Chapecoense (20º) e Bahia (6º), na Arena Condá. Enquanto o Esquadrão de Aço briga por uma vaga no G5, a Chape sonha em se recuperar no Brasileirão.
Às 16h (de Brasília), no São Januário, Vasco (18º) e Santos (17º) protagonizam um duelo na briga contra o rebaixamento, com ambos os times precisando vencer para deixar o Z4. No mesmo horário, o Atlético-MG (11º) recebe o Grêmio (14º), na Arena MRV, em um jogo que pode movimentar o meio da tabela.
Às 18h30 (de Brasília), é a vez de Mirassol (15º) e Flamengo (2º) medirem forças no Maião. Enquanto o Leão Caipiria busca se recuperar no Brasileirão, o Rubro-Negro quer diminuir a distância para o líder Palmeiras. No mesmo horário, o Vitória (13º) recebe o Botafogo (9º), no Barradão.
Às 19h30 (de Brasília), o Corinthians (7º) recebe o Cruzeiro (5º), na Neo Química Arena, com ambos os times mirando o topo da tabela.
- Chapecoense x Bahia – 11h (de Brasília) – Arena Condá
- Vasco x Santos – 16h (de Brasília) – São Januário
- Atlético-MG x Grêmio – 16h (de Brasília) – Arena MRV
- Mirassol x Flamengo – 18h30 (de Brasília) – Maião
- Vitória x Botafogo – 18h30 (de Brasília) – Barradão
- Corinthians x Cruzeiro – 19h30 (de Brasília) – Neo Química Arena
Agenda de segunda-feira (17/08)
Na segunda-feira, 17, o Internacional (16º) recebe o Remo (19º), no Beira-Rio, em um jogo importante na luta contra o rebaixamento. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).
- Internacional x Remo – 20h (de Brasília) – Beira-Rio
Agenda completa
- Fluminense x Palmeiras – 15/08 (sábado) – 16h30 (de Brasília) – Maracanã
- Athletico x RB Bragantino – 15/08 (sábado) – 18h30 (de Brasília) – Arena da Baixada
- São Paulo x Coritiba – 15/08 (sábado) – 21h (de Brasília) – Morumbis
- Chapecoense x Bahia – 16/08 (domingo) – 11h (de Brasília) – Arena Condá
- Vasco x Santos – 16/08 (domingo) – 16h (de Brasília) – São Januário
- Atlético-MG x Grêmio – 16/08 (domingo) – 16h (de Brasília) – Arena MRV
- Mirassol x Flamengo – 16/08 (domingo) – 18h30 (de Brasília) – Maião
- Vitória x Botafogo – 16/08 (domingo) – 18h30 (de Brasília) – Barradão
- Corinthians x Cruzeiro – 16/08 (domingo) – 19h30 (de Brasília) – Neo Química Arena
- Internacional x Remo – 17/08 (segunda-feira) – 20h (de Brasília) – Beira-Rio