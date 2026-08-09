O Corinthians encontrou o alívio que precisava na noite deste domingo, 9. Jogando no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, o Timão venceu o RB Bragantino por 2 a 0, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A vitória, construída no segundo tempo após uma falha crucial do goleiro Tiago Volpi, serviu para apagar a frustração da recente eliminação na Copa do Brasil e impulsionou a equipe comandada por Fernando Diniz na tabela de classificação.

Primeiro tempo truncado e de poucas emoções

A etapa inicial foi marcada por muito estudo e pouca inspiração ofensiva de ambos os lados. O Corinthians chegou a deter 70% da posse de bola nos primeiros vinte minutos, mas encontrava dificuldades para furar o bloqueio defensivo armado por Vagner Mancini. O jogo se concentrou no meio-campo, com um alto número de faltas parando as jogadas de transição.

A melhor e única grande chance antes do intervalo aconteceu aos 37 minutos, e foi dos donos da casa. O atacante Isidro Pitta conseguiu girar dentro da grande área e finalizou com perigo, obrigando o goleiro Hugo Souza a fazer uma excelente defesa para manter o placar zerado antes da ida para os vestiários.

O erro fatal que mudou a história

O roteiro da partida mudou drasticamente aos 13 minutos da etapa final, graças a um lance inusitado. Em uma bola recuada tranquilamente para a defesa do Massa Bruta, o goleiro Tiago Volpi tentou o chute, mas furou bizarramente. Atento à jogada, Rodrigo Garro não perdoou o presente, ficou com o gol escancarado e apenas empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Timão.

O gol desestabilizou o RB Bragantino, que precisou sair para o jogo e deixou espaços. Volpi ainda tentou se redimir aos 21 minutos, fazendo uma grande intervenção em chute cruzado de Kaio Cesar, evitando o que seria o segundo gol corintiano naquele momento.

Golpe de misericórdia e salto na tabela

Com o Bragantino se lançando ao ataque de forma desorganizada em busca do empate, o Corinthians encontrou o cenário ideal para liquidar a fatura. Aos 41 minutos, Matheuzinho recebeu um ótimo passe pela ponta direita e cruzou na medida para o meio da área. O centroavante Pedro Raul subiu mais que a marcação e testou firme para anotar o segundo gol, garantindo os três pontos para os visitantes.

Com o triunfo por 2 a 0, o Corinthians ultrapassa o próprio RB Bragantino na tabela do Brasileirão, assumindo provisoriamente a sétima colocação e se aproximando do pelotão de frente. Na próxima rodada, o Timão volta a campo para receber o Cruzeiro, enquanto o Massa Bruta tentará a reabilitação visitando o Athletico-PR.