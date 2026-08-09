A eficiência cirúrgica falou mais alto na noite deste domingo, 9. Em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR foi até a Vila Viva Sorte, em Santos, e derrotou os donos da casa por 2 a 0. O grande nome do confronto foi o atacante Viveros, que balançou as redes duas vezes no primeiro tempo, assumiu a artilharia isolada da competição e garantiu três pontos fundamentais para as pretensões do Furacão na parte de cima da tabela.

Início promissor e o balde de água fria

Pressionado pela proximidade com a zona de rebaixamento e desfalcado de peças importantes, como o suspenso Neymar, o Santos tentou impor seu ritmo nos minutos iniciais. Aos quatro minutos, o Peixe quase abriu o placar quando Caballero chapou bonito de dentro da área, obrigando o goleiro Mycael a fazer uma defesa espetacular.

No entanto, a empolgação alvinegra durou pouco. Aos 13 minutos, após um bate e rebate na área santista, a bola sobrou limpa para Viveros, que não perdoou e mandou de canhota para o fundo das redes, inaugurando o marcador para os visitantes.

Eficiência letal e a arrancada do artilheiro

O gol sofrido não diminuiu o ímpeto imediato do Santos, que quase chegou ao empate com uma pintura. Aos 22 minutos, Gabriel Barbosa emendou uma plástica bicicleta que passou raspando a trave paranaense.

Mas o futebol costuma punir quem não aproveita suas chances. Apenas três minutos depois, o Athletico-PR deu o golpe de misericórdia. Viveros recebeu lançamento ainda no campo de defesa, arrancou em velocidade, invadiu a área e tocou com categoria no canto esquerdo de Gabriel Brazão. O golaço não apenas ampliou a vantagem, mas também isolou o jogador como o maior goleador do Brasileirão.

Pressão desorganizada esbarra na solidez paranaense

Na volta para o segundo tempo, o cenário se desenhou com um Santos desesperado e um Athletico-PR confortavelmente postado para os contra-ataques. Debaixo de chuva e diante de pouco mais de 7 mil torcedores, o time paulista tentou pressionar, mas esbarrou na própria falta de organização e na forte marcação adversária.

O Furacão, por sua vez, administrou a vantagem com inteligência e chegou a ter um terceiro gol anulado por impedimento de Benavídez. Apesar das tentativas de Barreal e Rony na reta final, o placar permaneceu inalterado.

Com o resultado, o Athletico-PR consolida sua força no G-4, deixando para trás a recente eliminação na Copa do Brasil e focando totalmente na Série A. Já o Santos permanece estacionado nos 22 pontos, vivendo uma situação dramática na 16ª colocação, perigosamente próximo à zona de rebaixamento.