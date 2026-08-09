O grito de gol até ecoou quatro vezes na Arena Fonte Nova na tarde deste domingo, 9, mas o placar teimou em não sair do zero. Em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia e Vasco protagonizaram um duelo tenso, truncado e marcado pelo excesso de impedimentos. O empate sem gols reflete a dificuldade criativa de ambas as equipes e mantém os dois times estagnados em suas respectivas lutas na tabela da competição.

Rede balança, mas não vale

O confronto começou com o Bahia tentando impor o ritmo de mandante, mas esbarrando em uma defesa vascaína bem postada. A partida logo se transformou em uma batalha de meio-campo, com muitos erros de passe e pouca inspiração. A monotonia foi quebrada aos 21 minutos, quando o Vasco chegou a balançar as redes, mas a arbitragem rapidamente flagrou impedimento na origem da jogada.

O roteiro se inverteu aos 34 minutos: Rodrigo Nestor encontrou Alejo Véliz, que mandou para o fundo do gol, mas o assistente novamente levantou a bandeira, anulando o tento baiano. Para piorar a situação dos donos da casa, o atacante Ademir sentiu lesão na virilha e precisou ser substituído por Kauê Furquim antes do intervalo.

Roteiro repetido e frustração

Na volta para a etapa complementar, o panorama do jogo pouco mudou. O Vasco, precisando desesperadamente da vitória para respirar no campeonato, tentou se soltar mais. Aos 18 minutos, Adson deu um belo passe para David, que deslocou o goleiro Ronaldo e marcou. Contudo, após revisão do VAR, o terceiro gol da tarde foi invalidado por posição irregular.

O Cruzmaltino ainda teve a melhor chance legal da partida aos 38 minutos, quando Cuiabano bateu cruzado com força, obrigando Ronaldo a fazer grande defesa e evitar a abertura do placar.

O último suspiro no apagar das luzes

Nos minutos finais, o Bahia partiu para o abafa empurrado por sua torcida. Aos 43 minutos, a história do jogo ganhou seu último capítulo de frustração: Sanabria recebeu na área, tocou de cavadinha na saída de Léo Jardim e marcou um belo gol. A festa, no entanto, durou apenas até a checagem rápida do VAR, que confirmou o quarto impedimento do confronto.

Com o apito final, o 0 a 0 confirmou o quarto empate consecutivo do Esquadrão de Aço, que soma mais um ponto, mas perde a chance de se consolidar na parte superior da tabela. Já o Vasco, apesar do empate fora de casa, segue em situação dramática na penúltima colocação, vendo a pressão aumentar na luta contra o rebaixamento.