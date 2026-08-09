O Cruzeiro fez a alegria dos mais de 57 mil torcedores que compareceram ao Mineirão na manhã deste domingo, 9. Em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, a equipe celeste superou o Mirassol por 3 a 1. Após um primeiro tempo equilibrado, as substituições promovidas na etapa final mudaram a história do jogo, garantindo uma vitória fundamental para as pretensões do time mineiro de alcançar o G6 da competição.

Vantagem celeste e empate no detalhe

Apoiado por sua torcida, o Cruzeiro tomou a iniciativa e não demorou a abrir o placar. Aos 11 minutos, após arremesso lateral de Fagner e desvio de Bruno Rodrigues, o zagueiro João Marcelo apareceu como elemento surpresa na área para empurrar a bola para o fundo das redes. O gol, no entanto, não intimidou o Mirassol, que passou a buscar espaços no campo ofensivo e a pressionar a saída de bola.

A insistência paulista foi recompensada aos 20 minutos. Após finalização de Reinaldo, a bola tocou no braço de Lucas Romero dentro da área. Com o auxílio do VAR, o árbitro Lucas Casagrande assinalou o pênalti. O próprio Reinaldo foi para a cobrança, bateu firme no canto e venceu o goleiro Otávio para deixar tudo igual. Antes do intervalo, o Mirassol quase virou com Fernandinho, mas Otávio fez uma grande defesa para manter o empate no marcador.

Dedo do técnico e golaços definem o duelo

O segundo tempo começou truncado, com as duas equipes encontrando dificuldades para criar chances claras e abusando das faltas no meio-campo. A chave da partida virou quando o banco de reservas cruzeirense foi acionado. Aos 30 minutos da etapa final, Kaio Jorge, que havia entrado no lugar de Matheus Pereira, recebeu passe de Fagner pela direita, ganhou na força, limpou a marcação e finalizou bonito de canhota para recolocar os donos da casa em vantagem.

O golpe de misericórdia veio pouco depois, aos 38 minutos, com outro jogador que saiu do banco para decidir. Wesley protagonizou uma bela jogada individual, livrou-se de dois defensores e chutou no cantinho do goleiro Thomazella, selando o 3 a 1 e garantindo a festa nas arquibancadas do Mineirão.

Com o resultado positivo, o Cruzeiro ganha moral para a sequência da temporada e foca em seus próximos desafios. Na rodada seguinte do Brasileirão, a equipe visita o Corinthians. Já o Mirassol, que segue flertando com a zona de rebaixamento, tentará a recuperação jogando em casa contra o Flamengo.