Na noite deste sábado, 8, o Estádio Mangueirão foi palco de um confronto eletrizante. Em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, Remo e Atlético-MG protagonizaram um duelo de alternâncias que terminou empatado em 2 a 2. O Leão Azul abriu o placar cedo, viu o Galo virar ainda na primeira etapa, mas demonstrou poder de reação para buscar a igualdade no segundo tempo, em um jogo que teve emoção até os acréscimos.

Vantagem precoce e recuo fatal

Apoiado por sua torcida na luta contra o rebaixamento, o Remo começou a partida em ritmo acelerado e colheu os frutos logo aos dois minutos. Após um chutão do goleiro Everson, a bola foi rebatida no meio-campo e sobrou para Jajá, que bateu colocado de fora da área para inaugurar o marcador.

No entanto, a vantagem precoce fez a equipe paraense adotar uma postura excessivamente defensiva. O time da casa recuou suas linhas e passou a apostar apenas nos contra-ataques. Embora Zé Ricardo tenha quase ampliado em um belo chute defendido por Everson aos 23 minutos, a estratégia de atrair o adversário cobraria seu preço.

A resposta letal do Galo

Com a posse de bola dominada, o Atlético-MG encontrava dificuldades para furar o bloqueio remista pelo chão e passou a explorar as jogadas aéreas. A insistência funcionou aos 34 minutos, quando Preciado cruzou na medida pela direita e Reinier subiu alto para cabecear e empatar.

O gol desestabilizou o Remo, que precisou sair para o jogo, mas acabou punido imediatamente. Apenas três minutos depois, Minda recebeu na área e rolou para Bernard, livre, completar para as redes, decretando uma virada relâmpago que mudou completamente o panorama antes do intervalo.

Reação paraense e drama no fim

Na volta para o segundo tempo, o técnico Léo Condé promoveu alterações que tornaram o Remo mais agressivo. O Atlético-MG, por sua vez, adotou a postura que havia sido do adversário na etapa inicial, recuando para explorar os contragolpes. A pressão dos donos da casa surtiu efeito aos 31 minutos. Gabriel Taliari recebeu livre na área, teve frieza para driblar o goleiro Everson e bater quase sem ângulo, igualando o placar.

Os minutos finais foram de pura tensão. O Galo quase teve um pênalti a seu favor após Pascini cair na área, mas a arbitragem, com auxílio do VAR, mandou o jogo seguir. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, o Remo teve a chance de ouro para vencer: Everson errou feio no domínio de uma bola recuada, Taliari roubou e serviu Alef Manga, mas o atacante se desequilibrou e desperdiçou uma oportunidade inacreditável.

Com o apito final, o empate em 2 a 2 mantém o Remo em situação delicada na tabela, seguindo na luta contra a zona de rebaixamento. Já o Atlético-MG amplia sua sequência invicta na temporada, mas desperdiça a chance de dar um salto maior na classificação do Campeonato Brasileiro.