Em um clássico marcado pelo equilíbrio e por belos gols, Botafogo e Fluminense empataram em 1 a 1 na noite deste sábado, 8, no estádio Nilton Santos. A partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, teve o Glorioso saindo na frente com uma cobrança de falta magistral de Alex Telles no fim do primeiro tempo, enquanto o Tricolor buscou a igualdade na etapa final com uma cabeçada firme do zagueiro Ignácio. O resultado reflete a intensidade de um confronto onde os dois times tiveram chances claras para sair com a vitória.

Pintura de Alex Telles coroa primeiro tempo lá e cá

O duelo começou com as duas equipes buscando o ataque e criando oportunidades. O Fluminense assustou primeiro com finalizações perigosas de Otávio e Soteldo, que viu seu chute passar tirando tinta do travessão aos 21 minutos. O Botafogo, mesmo lidando com uma extensa lista de desfalques, respondeu à altura e quase abriu o placar com Lucas Villalba.

Quando o empate parecia definido para o intervalo, a bola parada fez a diferença. Aos 43 minutos, Alex Telles cobrou falta com perfeição, mandando a bola no ângulo direito de Fábio, sem chances de defesa, para colocar os donos da casa em vantagem.

Pressão tricolor e a resposta pelo alto

Na volta para a segunda etapa, o panorama mudou. O Fluminense adiantou suas linhas e passou a pressionar a saída de bola alvinegra em busca do prejuízo. A insistência tricolor não demorou a dar frutos. Aos 12 minutos, Kevin Serna fez boa jogada pela ponta esquerda e cruzou na medida para Ignácio. O zagueiro subiu mais alto que a defesa do Botafogo e cabeceou firme para o canto direito; a bola ainda tocou na trave antes de balançar as redes, decretando o empate no Nilton Santos.

Goleiros brilham e tensão marca os minutos finais

Com o placar igualado, o jogo ganhou contornos de dramaticidade e os goleiros se tornaram protagonistas. Warleson operou um milagre ao defender uma finalização de Nonato com a cabeça, enquanto Fábio trabalhou bem para espalmar os chutes de Jordan Barrera e Álvaro Montoro.

Nos acréscimos, o clima esquentou no banco de reservas, resultando na expulsão de Marçal, do Botafogo, por reclamação. No último lance de perigo, Arthur Cabral quase garantiu a vitória alvinegra, mas a cabeçada parou na rede pelo lado de fora.

Pelo Brasileirão, o Botafogo volta a campo no próximo domingo, 16, para enfrentar o Vitória, em Salvador, enquanto o Fluminense recebe o Palmeiras no sábado, 15.